El PSOE prende la chispa de la campaña por las elecciones de Madrid de 2027

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Getafe (Madrid), 27 sep (EFE).- El PSOE ha prendido la chispa de la campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos de 2027 con un acto junto a los alcaldes y candidatos socialistas de los principales municipios madrileños, que ha contado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE-M y candidato autonómico, Óscar López.

Los socialistas se han dado un pequeño baño de masas en el municipio madrileño de Getafe con las más de 2.000 personas que han recibido a los representantes políticos entre vítores y banderas, y que, en un ambiente festivo, han aplaudido especialmente las medidas anunciadas en materia de vivienda, que han copado gran parte de los discursos, así como los ataques a la derecha y al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

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"No es fácil ganar Madrid, han hecho de todo para mantener el Gobierno de Madrid y todos los sabemos", ha recordado López, quien ha anunciado que se va a ver "si gana la indignidad de los áticos o la dignidad de las calles de Madrid".

El también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha criticado que el PP haya puesto "el cartel de se vende" en Madrid. "Están vendiendo por lotes los derechos de los madrileños", ha lamentado López, quien ha anunciado que los socialistas van a quitar el cartel "porque Madrid no está en venta".

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La candidata a la alcaldía de la ciudad de Madrid, Reyes Maroto, ha vaticinado que "en Madrid va a llegar el cambio" y ha pedido a los jóvenes que "no se resignen". "Del PP también se sale", ha asegurado.

"Llegará la dignidad al Gobierno de Cibeles, porque basta ya de fondos buitres, de políticas que señalan a las mujeres y que hacen que retrocedamos en nuestros derechos", ha subrayado Maroto, quien ha exigido a los simpatizantes socialistas "llevar la voz del PSOE a cada barrio".

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Los socialistas han dejado brillar también a sus alcaldes y alcaldables, que han reivindicado el cinturón sur de Madrid como uno de los bastiones del socialismo.

Los candidatos socialistas han centrado sus discursos en la defensa de los servicios públicos, el relevo generacional y la justicia social.

Por su parte, la alcaldesa de Getafe, anfitriona del acto y candidata a las municipales, Sara Hernández, ha señalado que hoy aprietan "el botón electoral". "Nos apetece empezar estos próximos ocho meses porque es una oportunidad magnífica de poder explicar modelos diferentes de gobernar y afrontar los problemas sociales", ha dicho.

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Los socialistas también han recordado con palabras de cariño a su compañero David Lucas, exalcalde de Móstoles y antiguo secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, fallecido en julio. EFE

(foto) (vídeo)