Espana agencias

El Montreal de Alexis Sánchez gana al Cincinnati y el Orlando de Griezmann cae con Union

Guardar

Chicago (EE.UU.), 26 sep (EFE).- El Montreal, con el chileno Alexis Sánchez de titular, ganó este sábado por 3-1 al Cincinnati, en una jornada de la MLS en la que el Orlando City del francés Antoine Griezmann fue arrollado 2-4 por el Philadelphia Union.

Alexis Sánchez fue titular en el triunfo del Montreal, que se impuso por 3-1 al Cincinnati con un gol del mexicano Daniel Ríos y un doblete del ghanés Prince-Osei Owusu.

PUBLICIDAD

Alexis, exjugador de Barcelona, Arsenal y Manchester United, entre otros, sigue buscando su primer gol en la MLS, en la que ha disputado siete partidos.

Se estrelló el Orlando City de Griezmann, arrollado 4-2 por el Union con triplete incluido del estadounidense Milan Iloski.

El equipo de Florida lleva dos derrotas consecutivas y este sábado llegó a estar abajo 0-4 antes de que el colombiano Iván Angulo y el argentino Martín Ojeda recortaran distancias.

PUBLICIDAD

Griezmann fue titular y dio una asistencia para el gol de Angulo.

El francés lleva ocho goles y cuatro asistencias en lo que va de la temporada.

Fue una jornada de la MLS marcada por las ausencias destacadas de varias estrellas que se incorporaron a sus selecciones para la fecha FIFA, entre ellas el surcoreano Heung Min Sin y el polaco Robert Lewandowski. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Sevilla este 27 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Sevilla este 27 de septiembre

¿Cómo estará el clima en Málaga este 27 de septiembre?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Málaga este 27 de septiembre?

Conoce el clima de este 27 de septiembre en Madrid

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este 27 de septiembre en Madrid

Clima en Barcelona: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 27 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 27 de septiembre

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Las Loterías de Catalunya comunicó los resultados del sorteo de este sábado. Aquí está los números ganadores

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

Unas 25.000 personas marchan en Madrid contra los desahucios tras el caso de Maricarmen: “Si no se aprueba este martes el decreto, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido”

Fue detenida por error tras una denuncia por intento de secuestro y la Justicia le niega una indemnización

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

ECONOMÍA

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

DEPORTES

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

España tira de orgullo en Wembley para estrenar las dos estrellas con victoria ante Inglaterra en un partido sufrido hasta el final

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer

Marcos Llorente, contrarreloj: el Atlético de Madrid corre para cerrar su renovación mientras FC Barcelona, Bayern y la Premier siguen de cerca su situación

Carlos Sainz: “La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos”, pero “de aquí a final de año va a ser difícil puntuar”