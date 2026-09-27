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El Leganés pone a prueba sus aspiraciones ante el Castellón, el "mejor equipo" de Segunda

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Leganés (Madrid)/Castellón, 27 sep (EFE).- El Leganés pondrá a prueba su condición de candidato al ascenso ante un Castellón que llega a Butarque no sólo como líder invicto de LaLiga Hypermotion, sino, como recalcó el preparador del conjunto madrileño, Rubén Albés, con la vitola de "mejor equipo" de la competición.

"El Castellón es el mejor equipo de la categoría hasta el momento. Un equipo que colectivamente está muy desarrollado, que hace cosas muy bien, pero nosotros también hacemos cosas muy bien, nosotros también tenemos argumentos", señaló Albés.

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Argumentos entre los que el preparador blanquiazul no podrá contar con el tunecino Ismael Gharbi, el futbolista sobre el que ha pivotado todo el juego ofensivo del Leganés en este arranque de curso, que se perderá la cita por sus compromisos internacionales.

Gharbi, que contabiliza ya dos tantos y una asistencia, fue el encargado de otorgar la victoria al equipo pepinero en la última jornada sobre el Granada, tras firmar el definitivo 3-2 con un remate desde la frontal del área en el último minuto de tiempo reglamentario.

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Un encuentro en el que no actuó de inicio a causa de unos problemas gastrointestinales el delantero Álvaro Morata, el fichaje estrella del Leganés para la presente temporada, que regresará al once titular ante el Castellón. Estará acompañado en la punta del ataque por el camerunés Patrick Soko.

Pocos cambios más se esperan en el conjunto madrileño, que volverá a confiar en defensa en la tripleta de centrales que conforman Lalo Aguilar, Ignasi Miquel y Marvel, indiscutibles para el preparador blanquiazul.

Por su parte, Naim García y Álex Sancris volverán a ocupar los carriles, aunque habrá que esperar a ver si lo hacen a pierna natural, como ocurrió ante el Granada, o a pierna cambiada, como una semana antes en el campo del Tenerife.

Donde no habrá dudas será en la medular, donde el neerlandés Zico Buurmeester, Miguel Atienza y el marroquí Yassine Kechta serán los encargados de dirigir el timón del conjunto madrileño, que cuenta esta temporada por victorias todos los partidos ante su afición.

Su rival, el Castellón, quiere continuar con su pleno de victorias a domicilio y, así, mantener el liderato en LaLiga Hypermotion, en la que es el único equipo que se mantiene invicto.

Los castellonenses, pese a las ausencias por los compromisos internacionales, pretenden continuar con la buena dinámica que arrastran tras victorias con goleada como la cosechada la pasada semana ante el Tenerife (5-0).

El técnico castellonense, Pablo Hernández, tiene las bajas de Matías Orozco, Rodrigo Rêgo y Amir Saipi, que están convocados con sus selecciones nacionales en esta ventana FIFA. También es baja Fabrizio Brignani por lesión.

Con ello, Álvaro Martín regresará a la medular para formar pareja con Diego Barri, mientras que en la defensa se espera que tenga continuidad Jérémy Mellot en el centro, además de Agustín Sienra, aunque no se descarta que pudiera entrar Lucas Alcázar, natural de Leganés, para ocupar el carril zurdo.

En la parcela ofensiva, Isra Suero, Íñigo Córdoba y Ousmane Camara son los jugadores llamados a generar ocasiones cerca de la meta pepinera.

- Alineaciones probables:

Leganés: Luca Zidane; Álex Sancris, Lalo Aguilar, Ignasi Miquel, Marvel, Naim; Zico, Atienza, Kechta; Morata y Soko.

Castellón: Matthys; Juanjo Nieto, Sienra, Alberto Jiménez, Mellot; Barri, Álvaro Martín; Íñigo Córdoba, Suero, Pablo Santiago; y Camara.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Ontime Butarque, de Leganés (Madrid).

Hora: 20.30 horas. EFE

qrg/cta/jv/acg/cmm

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