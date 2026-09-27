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El haltera Marcos Ruíz iniciará el camino olímpico en el Mundial de China

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Fernando Pérez Soto

León, 27 sep (EFE).- El haltera Marcos Ruíz iniciará en noviembre próximo en el campeonato del mundo, que se disputa en Ningbo (China), el camino hacia la clasificación olímpica para los Juegos de Los Ángeles 2028, después de las medallas de oro y plata conquistada en septiembre en los Juegos del Mediterráneo en Taranto (Italia).

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El levantador de Molins de Rey (Barcelona), que fuera abanderado de la expedición española en la clausura de la cita italiana, logró un oro en arrancada un una plata en dos tiempos en la categoría de 110 kilos.

A pesar de la positiva rehabilitación tras la segunda intervención quirúrgica a la que se sometió a finales de noviembre del pasado año, en este caso en su rodilla izquierda -afectado en el tendón rotuliano-, fue capaz de mostrarse superior a sus rivales, sobreponiéndose también a la incertidumbre con la que llegaba al campeonato.

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"Las sensaciones durante el verano habían sido muy positivas, incluso de las mejores que había sentido nunca, pero lo cierto es que a los Juegos del Mediterráneo no llegué finalmente en las mejores condiciones, pero supe sobreponerme para competir y lograr subir al podio", afirmó en una entrevista con EFE.

El discípulo de Javier Flores, que entrena en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León, ha empezado a enfocar sus entrenamientos con la mirada puesta en la cita mundialista donde se disputará el primer campeonato puntuable para el ciclo olímpico de las diez competiciones establecidas, de las que se sacarán las cinco con mejor puntuación para establecer las plazas.

"Es un primer paso en un camino que todavía es largo pero lo más importante era recuperarse de la lesión y optamos por ir despacio, como en la anterior recuperación y eso ha propiciado poder entrenar a un buen nivel", analizó el haltera, que añade: "Por eso hay que pensar que todavía hay tiempo por delante y posibilidades de lograr el primer objetivo".

La adaptación que tuvo que llevar a cabo para subir de categoría, después de haberse proclamado en la anterior campeón del mundo por primera vez en la halterofilia española, va "por el buen camino, pero está claro que a lo largo de la temporada siempre hay etapas en las que el estado de forma es mejor o peor", reconoció.

Tras la disputa del campeonato del mundo en tierras chinas, el levantador catalán, principal baza española en la disciplina, podría afrontar su presencia también en otra prueba puntuable, en este caso de la Copa del Mundo en Catar. EFE

fps/aam/cmm

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