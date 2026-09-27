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El director de los Mossos no hará cambios en la cúpula del cuerpo y pide más competencias

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Barcelona, 27 sep (EFE).- El nuevo director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López, ha adelantado este domingo que no tiene proyectados cambios en la cúpula de la policía catalana al tiempo que ha informado de que ya trabajan para que el cuerpo asuma más competencias.

López, que este mes de septiembre sustituyó en el cargo a Josep Lluís Trapero, ha explicado en una entrevista que hoy publica 'El Periódico' que no llega a la dirección del cuerpo para "hacer una revolución".

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"No haremos cambios más allá de los estrictamente necesarios. Y el criterio será profesional. En ningún caso será por filia, por fobia o por nada de todo eso", ha puntualizado López, quien adelanta además que el intendente de la Prefectura Toni Rodríguez seguirá en sus funciones. "No hay intención de mover sillas en función de amistades o de no amistades", ha agregado.

López ha explicado, además, que intentará tener "los límites de la función política muy claros, que las líneas estén muy bien marcadas, y de la operativa también", y que mantendrá la tendencia de "feminizar" el cuerpo, en el que, hasta hace poco, era difícil que las mujeres pudieran ascender.

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El nuevo director ha señalado que los Mossos quieren "avanzar" competencialmente en espacios como los aeropuertos, los puertos y las playas, es decir, "en aquellas competencias propias que no son supracomunitarias".

Ha avanzado, en este sentido, que los Mossos están intentando participar en aquellos organismos que toman decisiones y en los que pueden aportar experiencia, como la Fiscalía de Salas o el Banco Central.

"Queremos que haya una silla para los Mossos y que nos llegue la información para actuar en Cataluña y hacer un trabajo conjunto con Policía Nacional y Guardia Civil. Cada uno con sus competencias", ha concretado el director.

López fue nombrado jefe de los Mossos tras el procès y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en sustitución de Trapero, que entonces fue cesado.

Lamenta en la entrevista que después no haya tenido ocasión de explicar aquella situación al que fue presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Me hubiera gustado poder explicar a Quim Torra cómo se hicieron las cosas tras el 155", ha dicho.

De aquella época, ha afirmado que "a medida que van sedimentando las cosas, vamos viendo realmente la magnitud de lo que estaba pasando".

"Cuando estás haciendo el tránsito, no eres tan consciente -continua-. El momento era muy grave, y todo fue bastante difícil. Si echas la vista atrás, sí que ves el nivel de dificultad. También quiero decir que yo fui la cara más visible, pero fuimos muchos, fuimos todos. No fui yo solo quien se echó el cuerpo a la espalda".

López no sabe qué habría pasado si él no hubiera aceptado el ofrecimiento de liderar entonces los Mossos y, aunque ha indicado que sí ha oído que el cargo se lo habrían ofrecido a la Guardia Civil, no sabe con certeza cuál era la alternativa en aquel momento. EFE

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