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El Athletic presentará un presupuesto de 152 millones, con 3,2 millones de pérdidas

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Bilbao, 27 sep (EFE).- La junta directiva de Athletic Club propondrá a la asamblea general de socios convocada para el próximo 28 de octubre la aprobación de un presupuesto para la temporada 2026-27 con unos ingresos de 152,6 millones y un resultado de explotación con "una pérdida prevista de 3,2 millones de euros".

Los datos ofrecidos por la entidad bilbaína tras el anuncio de la convocatoria de la asamblea anual aclaran que "antes de la aplicación de las provisiones, y tras deducir las amortizaciones, el resultado neto asciende" a un negativo de 17 millones de euros.

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Las cuentas revelan además que los ingresos por competiciones deportivas y retransmisiones se reducen en 50,7 millones de euros respecto a la temporada previa. Una rebaja debida a la no participación del Athletic en competiciones europeas esta campaña y a los menores ingresos provenientes de los derechos de las retransmisiones tras la duodécima posición en la tabla en LaLiga 2025/26.

Además, como avanzó el presidente Jon Uriarte en su comparecencia el pasado jueves, el presupuesto contempla un concepto de ingresos "por traspasos y cesiones de jugadores" de 15,3 millones de euros.

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Se prevé también un incremento de 5,2 millones en "gastos de personal en el contexto descrito de crecimiento, mantenimiento, captación y retención de talento", unos "gastos de explotación del club", excluidos gastos de personal, de 32 millones y amortizaciones por un valor de 13 millones.

Respecto a las cuentas de la temporada 2025-26, en la que el Athletic disputó la Liga de Campeones, el balance que se someterá a la consideración de los socios contempla unos ingresos de 192,9 millones de euros, 20,4 más que el ejercicio precedente, que es "el importe más alto, sin ingresos por salidas de jugadores, obtenido por el Athletic en su historia".

Además, el EBITDA (resultado de explotación) asciende a 38,1 millones, "el doble que el ejercicio anterior" y proyecta un beneficio neto de 20,6 millones, "lo que supone triplicar el de la temporada anterior y mejorar en un 100 % el presupuesto aprobado para la temporada".

Las cuentas detallan que los ingresos por competiciones deportivas del club bilbaíno han ascendido a 59,7 millones (un 19 % más que en la 2024-25); los de derechos de retransmisiones a 81,9 millones (un 13 % más); y los de publicidad y patrocinios, 12 millones (+23 %).

"En su totalidad, los ingresos deportivos han ascendido a 153,6 millones de euros, (un 16 % más que el ejercicio anterior) superando el presupuesto aprobado en 5,3 millones, y aumentando en 21,0 millones respecto al importe obtenido en la temporada 2024-25", destaca el club.

En cuanto a los gastos, se concreta que los de personal se han reducido en 3,1 millones y los de la plantilla deportiva han ascendido a 93 millones, "como consecuencia de la apuesta decidida del club por la captación y retención del talento deportivo".

Con estas cifras, destaca el informe de la junta encabezada por Uriarte, el Athletic Club "mantiene una sólida posición financiera, sin deuda y con una posición de liquidez de 94 millones de euros", además de un patrimonio neto de 112,8 millones.

"El cierre económico de la temporada 2025-26 y el presupuesto 2026-27 confirman la estabilidad patrimonial del club en las principales variables que configuran su estructura de balance en términos de solvencia y liquidez", resaltan. EFE

ibn/jas/jl

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