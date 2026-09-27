EH Bildu reclama una protección "permanente" y no "troceada" frente a desahucios

24/09/2026 El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Marta Fernández - Europa Press

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El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha reclamado al Gobierno que el decreto de vivienda que prevé aprobar el próximo martes incluya una protección "permanente" frente a los desahucios y dice que "trocear la protección frente a desahucios, no es aceptable".

En un mensaje en redes sociales, Matute ha defendido que "el escudo debe proteger a todas las personas sin alternativa habitacional y vulnerables" y ha asegurado que así lo han trasladado al Gobierno.

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El diputado de EH Bildu también ha pedido que el eventual decreto incluya "las medidas que los Sindicatos de Vivienda están proponiendo", entre ellas, "la protección permanente frente a desahucios, la regulación del alquiler de temporada y la prórroga y estabilidad de los contratos".

Matute ha asegurado que existe "una oportunidad" para sacar adelante estas medidas gracias a "la movilización y presión social" y ha afirmado que "es lo que exige el momento". "Seguimos trabajando y negociando para conseguir el acuerdo que lo haga posible", ha expresado Matute, que ha apelado a la "responsabilidad y altura de miras".

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