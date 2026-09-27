David López y Abdón Prats regresan a la convocatoria ante el Almería

Guardar

Palma, 27 sep (EFE).- El RCD Mallorca ha anunciado la lista de 23 futbolistas convocados para su choque de esta tarde contra el Almería, donde destacan las conocidas ausencias de Martin Valjent, Zito Luvumbo y Lucas Bergström y regresan Abdón Prats y David López.

El delantero, de 33 años, estará disponible para Luis García después de superar la lesión que le ha impedido estar a sus órdenes desde el inicio liguero, mientras que el joven central ocupa el hueco de Valjent tras ser el descarte de la anterior jornada por decisión técnica.

PUBLICIDAD

El cuerpo técnico contará con: Arnau Tenas, Iván Cuéllar, Toni Dols; Miguel Calatayud, Arnau Puigmal, Antonio Raíllo, Aboubaka Soumahoro, John Donald, David López, Toni Lato, Alberto Moreno; Manu Morlanes, Antonio Sánchez, Sergi Darder, Pablo Torre, Guille Fernández, Álex Sala; Josep Cerdà, Antoniu Roca, Adrián Fuentes, Adam Buksa, Abdón Prats, Adrián Liso. EFE

1012193