Cuatro detenidos en Almería por el transporte de 400 litros de combustible

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Almería, 27 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en el Poniente almeriense a cuatro personas e intervenido dos vehículos y cerca de 400 litros de combustible, repartidos en más de 15 garrafas, por delitos contra la seguridad colectiva derivados de su tenencia y transporte no autorizado.

Según ha informado la Comandancia de Almería este domingo, las dos actuaciones se iniciaron el pasado día 25 gracias a la colaboración ciudadana.

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Varios avisos alertaron de que cuatro personas, distribuidas en dos coches, se estaban abasteciendo de grandes cantidades de carburante en dos gasolineras distintas de la comarca.

Patrullas de la Compañía de El Ejido (Almería) se desplazaron con la máxima celeridad hasta los lugares indicados, donde corroboraron los hechos, llevaron a cabo los arrestos e incautaron tanto el combustible suministrado como los vehículos utilizados para su transporte.

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El Instituto armado señala que este tipo de acopios se realiza supuestamente para su uso posterior en el abastecimiento en alta mar a embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas o al favorecimiento de la migración irregular. EFE

mma/av/jlm