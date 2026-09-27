CSIF pide un nuevo centro de salud en Ceuta por la presión asistencial de los migrantes

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Ceuta, 27 sep (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido la "creación urgente" de un nuevo centro de salud "alternativo en la ciudad" para atender la elevada demanda asistencial que se está produciendo por la entrada de miles de personas en Ceuta desde Marruecos.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado la resolución adoptada por la Dirección Médica de Atención Primaria del Ingesa, que ordena a las unidades administrativas y de tramitación la asignación de personas migrantes entre las consultas de Medicina de Familia y Pediatría cuando la Atención Primaria se encontraba con "una saturación permanente".

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Para CSIF, la Dirección del Ingesa decide así, mediante una circular administrativa, "dinamitar los límites asistenciales de seguridad" que la propia Administración establece para garantizar una atención médica "digna, obligando a profesionales con las agendas ya bloqueadas y al límite de su capacidad a asumir una sobrecarga desmedida".

La red de Atención Primaria de Ceuta resulta "completamente incapaz" de absorber esta demanda adicional, "ya de por sí infradotada, sin mermar la calidad asistencial tanto de los pacientes que ya forman parte de los cupos como de las personas que se incorporan". EFE

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