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Acampados "escalarán" la protesta si el "decreto Maricarmen" excluye contratos indefinidos

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Madrid, 27 sep (EFE).- La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha advertido este domingo de que la acampada en la Puerta del Sol "va a seguir adelante" si el Gobierno no aprueba el próximo martes el "decreto Maricarmen" que incluya los contratos indefinidos de alquiler o de lo contrario seguirán "desobedeciendo" y "escalando" la protesta.

"Esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez: '¿Qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30 % de la población que somos inquilinas?", ha inquirido del Río al jefe del Ejecutivo a través de declaraciones a los medios en la Puerta del Sol.

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Así, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid ha avisado al Gobierno de que "la ola de indignación y rabia que se ha desatado es ya imparable". "Esta acampada es un éxito y vamos a seguir hacia adelante, porque es lo mínimo que podemos hacer para que haya algo útil en este país a la altura de lo que ha sucedido", ha subrayado.

En Sol estarán al menos hasta el martes, cuando el Consejo de Ministros puede aprobar el real decreto sobre vivienda que evite más casos como el de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana de su piso de Madrid propiedad de Urbagestión.

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Sin embargo, Del Río ha denunciado que el Gobierno pretende aprobarlo sin incluir la medida de los contratos indefinidos de alquiler o su renovación automática cuando es "la medida más importante de todas para que no haya ni una Maricarmen más".

"Que no haya ni una Maricarmen más no es solo que no se produzcan los desahucios", que sólo son la "expresión más cruda" de esta realidad, pero que van precedidos del "temido burofax de que se acaba tu contrato o de que te hacen una subida como la que le hacían a Maricarmen".

De este modo, Del Río ha emplazado "al gobierno progresista a que lo piense bien" porque, si el martes no da luz verde al real decreto Maricarmen con sus reivindicaciones, irán "escalando" sus protestas: "Seguiremos desobedeciendo hasta conseguir los contratos indefinidos y los siguientes pasos que hagan falta para que no haya ninguna Maricarmen más en nuestro país".

"Es el momento de iniciar la conquista del derecho a la vivienda en este país y de esta acampada para arriba", ha zanjado. EFE

(foto) (vídeo)

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