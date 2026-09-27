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37-30. El Recoletas añade una nueva victoria a su casillero

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Inés Morencia

Valladolid, 27 sep (EFE).- El Recoletas añadió una nueva victoria a su casillero, al imponerse con solvencia a un batallador Puerto Sagunto que, aunque siempre fue por detrás en el marcador, no bajó los brazos, pero nada pudo hacer ante la organizada defensa local.

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Los vallisoletanos llegaban con la moral muy alta tras sus dos primeras victorias en liga y salieron con intensidad, imponiendo un ritmo muy rápido, que le permitió adquirir una renta de cuatro goles (6-2), obligando a Sergio Mallo a solicitar un tempranero tiempo muerto.

Pero los gladiadores azules mantuvieron un alto nivel defensivo, que remató Nagy aportando seguridad en la portería, y la ventaja local se amplió hasta los siete goles (11-4), hasta que Capitán empezó a calentar su brazo.

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El goleador del conjunto valenciano tiró del carro de los suyos para ir recortando las diferencias hasta situarse a tres tantos (13-10), lo que trajo consigo el receso de David Pisonero, para tratar de recuperar la intensidad del inicio.

Pero a los vallisoletanos les costaba más anotar, merced a la mayor presión defensiva visitante, aunque pudieron llegar al descanso con cuatro goles de ventaja en el marcador (17-13).

Tras la reanudación, se repitió el mismo patrón que en la primera mitad, con un Recoletas muy serio en todas las facetas, que en seis minutos, volvía a recuperar los siete goles de diferencia (22-15), lo que trajo consigo un nuevo tiempo muerto de Mallo.

No sería el último ya que, al no haber reacción en sus jugadores, que encontraron una férrea muralla en la defensa azulona, tuvo que volver a parar el crono antes del ecuador de la segunda parte.

Los tantos de Romanillos desde el pivote, y las contras de Gonzalo Pérez, apretaron el tanteo (32-28), pero los veteranos del Recoletas y Nagy, retomaron el control, para sumar dejar la victoria en Huerta del Rey, la tercera consecutiva.

Ficha técnica:

37- Recoletas Salud Atlético Valladolid (17+20): Nagy, Sergio Sánchez (2), Tao (4,1p), Gedo (6,2p), Iribar (2), Fodorean (4), De Toledo (6), Alejandro Pisonero (5), Jozinovic (2), Álex Díaz (1), Ribeiro (-), Suárez (2), Colón (-), Serrano (3).

30- Fertiberia Puerto Sagunto (13+17): Daniel Martínez (Villarreal, ps), De Bolaños (5), Olivares (1), Pelko (2), Soler (-), Capitán (7), Zungri (2), Arnau Fernández (4,1p), Llorens (-), Romanillos (4), Navarro (1), Gonzalo Pérez (2), Serradilla (1), Manzano (1), Cantón (-).

Parciales cada cinco minutos: 3-1, 8-2, 9-4, 11-6, 14-10, 17-13 -descanso-; 20-14, 24-17, 26-21, 30-23, 32-29, 37-30 -final-.

Árbitros: Antonio Javier García del Salto (Federación andaluza) y Lorena García Gil (Federación aragonesa). Excluyeron dos minutos a Sergio Sánchez (m.24 y 49), Tao (m.32), Serrano (m.47), Gedo (m.49), del Recoletas Salud Atlético Valladolid y a Llorens (m.9), Pelko (m.16), Gonzalo Pérez (m.24), de Fertiberia Puerto Sagunto.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante 1.631 espectadores. Antes de comenzar el choque, se rindió homenaje a los campeones del mundo de balonmano en silla de Ruedas, comandados por Óscar Perales. EFE

mim/aam/arh

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