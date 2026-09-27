1-1. Rafa Márquez debuta como seleccionador de México con un empate contra Colombia

Guardar

Redacción Deportes, 26 sep (EFE).- Rafael Márquez debutó este sábado como seleccionador de México con un empate 1-1 contra la selección colombiana, que con este amistoso comenzó su nueva etapa sin James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero.

En el estadio M&T Bank Stadium de la ciudad estadounidense de Baltimore, los cafeteros tomaron la ventaja con una anotación de Luis Suárez, mientras que sus rivales igualaron con un tanto del juvenil Gilberto Mora.

PUBLICIDAD

Justamente el Tri, liderado en la mitad de la cancha por Mora, de 17 años, se hizo del balón desde el comienzo y se ubicó en territorio colombiano para tratar de hacer daño.

Sin embargo, los suramericanos fueron los que consiguieron abrir el marcador al minuto nueve en una gran jugada individual del volante Richard Ríos por el costado derecho, desde donde mandó un centro preciso para que el goleador Luis Suárez anticipara al defensor que lo marcaba y mandara el balón al fondo con un potente cabezazo.

PUBLICIDAD

Los mexicanos retomaron el control de la pelota pero tuvieron muchas dificultades para romper la defensa, liderada por el capitán Dávinson Sánchez, muy correcto en la marca y en el uno contra uno.

Las dos oportunidades claras de los dirigidos por Márquez llegaron al 32 en una gran jugada elaborada por Mora, en la que el extremo Roberto Alvarado sacó un remate cruzado que se estrelló en el palo derecho y en el rebote el centrocampista Luis Chávez disparó en el área y la pelota pegó en el horizontal.

PUBLICIDAD

En la segunda parte, México salió con todo y tuvo la primera en un mano a mano, en el que Hirving 'Chucky' Lozano chutó y atajó el colombiano Álvaro Montero, aunque la jugada fue anulada luego por un fuera de lugar del atacante de Los Ángeles Galaxy.

La selección cafetera respondió con un remate del centrocampista Jhon Arias, que se estrenó con la 10 del equipo, en un tiro libre que exigió al portero Rangel.

PUBLICIDAD

El 1-1 de La Tri llegó al 62 cuando Jesús Gallardo filtró un pase largo para Mora, que apareció en el área, se deshizo con un enganche del central Jhon Lucumí y sacó un remate imposible de atajar para Montero.

Con el paso de los minutos empezaron a llegar los cambios y tanto los mexicanos como los colombianos comenzaron a probar cosas nuevas.

En el caso de los cafeteros, debutaron con la camiseta tricolor el lateral Samuel Velásquez, el centrocampista juvenil Matías Orozco, que milita en el Castellón español y el delantero Kevin Viveros, del Athletico Paranaense, quien es el máximo goleador del Brasileirao.

PUBLICIDAD

En el equipo norteamericano, entre tanto, pescaron minutos el atacante Germán Berterame, el centrocampista Jeremy Márquez y el extremo Isaías Violante.

Al final ninguno de los dos equipos fue profundo y el marcador no se movió más, por lo que Márquez no pudo debutar con una victoria, pero su equipo dejó buenas sensaciones, al igual que el dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

1. México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez (m.74, Jeremy Márquez), Ismael Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo (m.63, Mateo Chávez); Erik Lira, Luis Chávez (m.63, Álvaro Fidalgo), Gilberto Mora (m.63, Obed Vargas); Roberto Alvarado (m.74, Isaías Violante), Hirving Lozano (m.63, Orbelin Pineda) y Armando González (m.74, Germán Berterame).

PUBLICIDAD

Seleccionador: Rafael Márquez.

1. Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo (m.66, Álvaro Angulo); Gustavo Puerta, Kevin Castaño (m.71, Matías Orozco), Richard Ríos (m.71, Yaser Asprilla), Jhon Arias; Carlos Andrés Gómez (m.66, Jaminton Campaz) y Luis Suárez (m.66, Kevin Viveros).

PUBLICIDAD

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Goles: 0-1, m.9: Luis Suárez. 1-1, m.62: Gilberto Mora.

Árbitro: el estadounidense Guido González. Amonestó a Luis Suárez, Álvaro Angulo, Hirving Lozano, Jorge Sánchez.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el M&T Bank Stadium de la ciudad estadounidense de Baltimore. EFE

(foto)