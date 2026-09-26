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Sumar redobla la presión sobre el PSOE y se plantará si Vivienda lleva al decreto "medidas parciales y descafeinadas"

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Sumar ha redoblado este sábado la presión sobre el PSOE y ha amenazado con plantarse el martes si el Ministerio de Vivienda lleva al Consejo de Ministros un decreto ley que sea un mero "parche" con "medidas parciales y descafeinadas" que no respondan a la demanda social de soluciones para frenar desahucios como el de la anciana madrileña Maricarmen Abascal.

"El PSOE no se puede poner más de perfil", avisan los Comuns, Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar en un comunicado conjunto recogido por Europa Press, en el que inciden en que el martes del Gobierno de coalición tiene la "responsabilidad" de aprobar un "paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda".

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En este contexto, insisten en que "no valen parches", máxime cuando, a su juicio, "las soluciones llevan meses sobre la mesa". Y cita las medidas que ha venido defendiendo Sumar a la que en los últimos días se ha sumado la "recuperación de la vivienda de Maricarmen".

Por lo pronto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya rechazó este lunes la "expropiación" del piso del que esta anciana discapacitada fue desahuciada el miércoles, con el argumento de que este tipo de medidas "no llevan a ninguna parte y no tienen encaje claro en la Constitución".

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EXIGENCIAS DE SUMAR

Según Sumar, el nuevo decreto ley que el Gobierno está negociando con sus habituales socios parlamentarios y también con Junts, debe incluir la prórroga reforzada de los alquileres, la protección de las familias frente a los desahucios y a los fondos buitre, la regulación de los usos especulativos de la vivienda como los pisos turísticos y el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones, y "la renovación automática de los contratos de alquiler, para que nadie tenga que dejar su hogar porque alguien quiera hacer negocio con él".

En este contexto, los partidos integrados en Sumar aseguran que harán "todo lo que sea necesario tanto a nivel político como institucional" para que el decreto se apruebe "ya, sí o sí".

"Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta", amenazan, recordando que hace seis meses sus ministros ya se negaron a entrar en el Consejo de Ministros para forzar al socio mayoritario a aprobar el decreto de prórroga de alquiles que después fue rechazado en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.

Sumar sostiene que, tras la indignación generada por el desahucio de Maricarmen "la sociedad no va a aceptar respuestas parciales ni medidas descafeinadas frente al drama de los desahucios y ante un problema tan profundo y urgente como la crisis de vivienda". "Basta escuchar a la calle. Hacen falta reformas efectivas e integrales que son ya medidas de consenso social. Sin excusas ni rebajas", enfatizan.

UNA "RESPONSABILIDAD" DEL GOBIERNO

"Este acuerdo es responsabilidad del gobierno del que formamos parte, un Gobierno que nació precisamente con ese mandato", recalcan unos días después de que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, emplazara a Sumar a salir del Gobierno si no se aprueban medidas para frenar los desahucios.

"Este país necesita un gran acuerdo en materia de vivienda que impida que ninguna Maricarmen más expulsada de su casa y que proteja a los cientos de miles de personas que no llegan a final de mes por culpa de la vivienda", proclama Sumar tras recordar que la semana pasada el PSOE se abstuvo en el Congreso en la toma en consideración de una ley para prohibir la compra de vivienda por fondos buitre.

En su comunicado estos partidos cargan también contra el PP y Vox por haber "tumbado en reiteradas ocasiones el escudo anti desahucios" y "votado contra cualquier medida que prohiba a unos pocos forrarse a costa de las casas de todos", pero no mencionan a Junts.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha mostrado abierto a debatir algunas de la condiciones de Junts como medidas fiscales en beneficio de los arrendadores que se vean afectados por la prórroga de alquileres, para traer hacia el acuerdo a los de Carles Puigdemont.

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EuropaPress

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