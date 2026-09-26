Russell gana el Gran Premio de Azerbaiyán

Guardar

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el campeonato, ganó este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, disputado en el circuito urbano de Baku; donde se impuso por delante de los dos Red Bull, el del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen y el del francés Isack Hadjar, que fue tercero.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado del Mundial, que arrancó decimosexto, remontó once plazas para acabar quinto una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó en décima posición y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) en decimoquinta.

PUBLICIDAD

El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó, al parecer, por un problema de motor, en la vuelta 21; y el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hizo catorce giros más tarde, tras la primera re-salida, al provocar un accidente -sin lamentar daños mayores- a causa del que también quedaron fuera de carrera su compañero, el francés Pierre Gasly, y el inglés Lando Norris (McLaren). EFE