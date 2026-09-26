Espana agencias

Prisión provisional para el detenido por matar a apuñaladas a una prostituta en Bormujos (Sevilla)

Un agente y un coche de la Guardia Civil. POLITICA GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID
Un agente y un coche de la Guardia Civil. POLITICA GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID
Guardar

La jueza de la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, ha ordenado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven de 20 años arrestado por matar a apuñaladas a una prostituta de 41 años en el municipio de Bormujos (Sevilla) e intentar asesinar a otra mujer.

Según han confirmado fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, inicialmente, se le atribuye un presunto delito de asesinato y un delito de asesinato en grado de tentativa. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido ha prestado declaración y ha reconocido los hechos.

PUBLICIDAD

En este sentido, el TSJA ha señalado que la investigación la llevará la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, que se encontraba de guardia de incidencias cuando ocurrieron los hechos.

Los hechos tuvieron lugar en la noche de este pasado jueves, 24 de septiembre, cuando un joven de 20 años fue detenido como presunto autor de una prostituta de 41 años con la que había concertado una cita en la habitación de un apartamento de Bormujos.

PUBLICIDAD

El joven concretó el encuentro con dos mujeres en este municipio. Una de ellas fue asesinada, si bien la segunda, que se encontraba en el mismo espacio, consiguió escapar, tal y como ha concretado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a medios.

La Guardia Civil ha informado de que los hechos tuvieron lugar entre las 22,30 y las 23,30 horas de la noche de la referida jornada. Los tres se encontraban en la habitación cuando, por circunstancias que aún se desconocen, este hombre agarró un objeto punzante y apuñaló a la víctima, quien sufrió varios cortes con resultado de hemorragias que derivaron en su muerte.

Posteriormente, el chico abandonó el lugar de los hechos y, ya en la vía pública, alertó a los servicios de emergencias de lo sucedido. Llegó incluso a informar de su ubicación, tal y como han concretado fuentes municipales, por lo que fue detenido por la Policía Local de Bormujos. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

La falta de sus ministros no frenaría la aprobación del decreto en el Consejo, pero sí adelanta las tensiones que le esperan en el Congreso, donde PSOE y Sumar se necesitan mutuamente, además del respaldo de otros grupos, para alcanzar la mayoría que exige su convalidación

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

Han reforzado su relación en un encuentro celebrado el 25 de septiembre entre los ministros de Exteriores de ambos países, Nasser Bourita y Serguéi Lavrov

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La consecuencia inesperada de prohibir los teléfonos en los colegios británicos: a los niños ahora les sale más caro el autobús

Los padres critican que muchos servicios esenciales necesitan de un smartphone para funcionar

La consecuencia inesperada de prohibir los teléfonos en los colegios británicos: a los niños ahora les sale más caro el autobús
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

El desahucio de Maricarmen desata una batalla política en España y las reacciones llegan hasta Naciones Unidas: “Es un daño irreparable”

Estos son los cambios que introduce la DGT en su normativa desde el 1 de octubre: así afectará a ciclistas, motoristas, patinetes y taxistas

ECONOMÍA

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

DEPORTES

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”

Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup

La FIA no perdona a Carlos Sainz: el piloto de Williams pierde cinco posiciones y se queda fuera del top 10