Prisión provisional para el detenido por matar a apuñaladas a una prostituta en Bormujos (Sevilla)

Un agente y un coche de la Guardia Civil. POLITICA GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID

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La jueza de la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, ha ordenado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven de 20 años arrestado por matar a apuñaladas a una prostituta de 41 años en el municipio de Bormujos (Sevilla) e intentar asesinar a otra mujer.

Según han confirmado fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, inicialmente, se le atribuye un presunto delito de asesinato y un delito de asesinato en grado de tentativa. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido ha prestado declaración y ha reconocido los hechos.

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En este sentido, el TSJA ha señalado que la investigación la llevará la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, que se encontraba de guardia de incidencias cuando ocurrieron los hechos.

Los hechos tuvieron lugar en la noche de este pasado jueves, 24 de septiembre, cuando un joven de 20 años fue detenido como presunto autor de una prostituta de 41 años con la que había concertado una cita en la habitación de un apartamento de Bormujos.

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El joven concretó el encuentro con dos mujeres en este municipio. Una de ellas fue asesinada, si bien la segunda, que se encontraba en el mismo espacio, consiguió escapar, tal y como ha concretado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a medios.

La Guardia Civil ha informado de que los hechos tuvieron lugar entre las 22,30 y las 23,30 horas de la noche de la referida jornada. Los tres se encontraban en la habitación cuando, por circunstancias que aún se desconocen, este hombre agarró un objeto punzante y apuñaló a la víctima, quien sufrió varios cortes con resultado de hemorragias que derivaron en su muerte.

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Posteriormente, el chico abandonó el lugar de los hechos y, ya en la vía pública, alertó a los servicios de emergencias de lo sucedido. Llegó incluso a informar de su ubicación, tal y como han concretado fuentes municipales, por lo que fue detenido por la Policía Local de Bormujos. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla.