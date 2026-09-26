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Manuel Ochoa gana la medalla de bronce en kayak cros individual en el Europeo

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Redacción Deportes, 26 sep (EFE).- El palista español Manuel Ochoa obtuvo la medalla de bronce en la contrarreloj individual masculina de kayak cros en los Europeos de piragüismo eslalon, que se disputan en Ivrea (Italia) del 24 al 26 de septiembre, con un tiempo de 43.90 segundos.

El oro fue para el italiano Giovanni De Gennaro, con un tiempo de 43.29 segundos. El podio lo completó el francés Mathurin Madoré (43.41), plata.

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Es la primera medalla para España en estos Europeos, después de que no consiguiera metales ni en canoa ni en kayak. El equipo español ha sumado al menos una presea en todos los Europeos de piragüismo eslalon desde la edición de 2021.

También es la primera medalla en un campeonato internacional de primer nivel (Europeos o Mundiales) para Ochoa, que había firmado una buena temporada en Copa del Mundo este 2026, con un oro en la contrarreloj individual en Augsburgo y sendas platas en esta modalidad en Vaires-sur-Marne y La Seu d'Urgell.

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Ochoa comenzó su bajada cuando faltaban menos de una decena de competidores. Empezó en un estado de forma similar al de su curso de Copa del Mundo y fue el más rápido de los palistas hasta el momento en el segundo intervalo. Terminó con un tiempo de 43.90 segundos que lo colocaba provisionalmente en la segunda posición.

Estaba solo por detrás del italiano Giovanni De Gennaro (43.29), vigente campeón olímpico de K1 individual. El gallego, de 27 años, tenía que esperar a los resultados de sus rivales. Según avanzaban el resto de las bajadas, sus opciones de medalla fueron en aumento, al ver que nadie mejoraba su registro. Solo Mathurin Madoré (43.41) fue capaz de colarse en el podio por delante del español, que se hizo con el bronce.

En la tarde de este sábado se disputan las eliminatorias de kayak cros, última prueba del campeonato continental. Con los resultados de la contrarreloj, Pau Echaniz (46.77) y David Llorente (45.79) también se clasificaron para las series en categoría masculina, y Miren Lazkano (51.50), Leire Goñi (51.72) y Laia Sorribes (51.96) lo hicieron en la femenina. EFE

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