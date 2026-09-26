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Lakovic quiere mantener las cualidades de juego y añadir más "un punto más de intensidad"

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Santa Cruz de Tenerife, 26 sep (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, aseguró este sábado que quiere mantener las cualidades de juego que han distinguido al equipo aurinegro durante los últimos años, aunque con "un punto más de intensidad" tanto en defensa como con balón, ante el estreno de la Liga Endesa frente al Casademont Zaragoza.

El técnico esloveno adelantó que quiere mantener el bloque que ha distinguido durante tantos años al equipo aurinegro, "sus cualidades de jugar cinco por cinco, de hacer que los rivales tengan que reaccionar o correr detrás del balón y con muy buen espaciamiento", pero le añadirá un punto más de intensidad tanto defensiva como con pelota, lo que permitirá mostrar un equipo más dinámico y fuerte físicamente, como se ha podido ver en los últimos encuentros de pretemporada.

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"Queremos correr un poco más, buscar opciones en los primeros segundos si se presentan, pero con la capacidad de controlar el juego y poder llegar a jugar lo que este equipo siempre ha hecho de maravilla, el cinco por cinco, encontrando siempre el mejor tiro en cada posición", añadió sobre la nueva faceta que quiere implantar en el equipo.

Aseguró que el equipo "llega bien" tanto en el plano físico como en el anímico, ya que tiene "buenas sensaciones" después de haber completado "una pretemporada buena a nivel físico y táctico", además de haber recuperado al único jugador que quedaba pendiente de la plantilla, Xabi López-Arostegui, quien, según confirmó el propio entrenador, ha completado la semana de entrenamientos con total normalidad con el grupo.

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En cuanto a los efectivos con los que cuenta para el desarrollo de la presente temporada, comentó que es "una plantilla larga", pero necesaria para poder hacer las rotaciones pertinentes a lo largo del curso, ya que el "principal foco" en lo que a gestión de plantilla se refiere será "la salud" para, posteriormente, centrarse en la competición, ya que hay "muchos partidos" y quiere asegurarse la disponibilidad de todos sus jugadores en la medida de lo posible.

Acerca de la convocatoria para el partido inaugural en el Santiago Martín ante el Casademont Zaragoza, confesó que "todavía no está decidida", pendiente aún del último entrenamiento semanal, algo que ha remarcado que es importante que los jugadores interioricen que es "por el bien del equipo" y no por motivos ajenos a lo deportivo.

Comentó también que, en el plano táctico, todavía no se encuentran "al 100 %", ya que será la continuidad de estos primeros partidos la que terminará de dar forma a la idea de juego y al punto competitivo en el que quiere tener al equipo, algo que mencionó que le pasa a "todos los equipos en liga y en Europa", por lo que espera que los automatismos de sus propuestas técnicas y tácticas se terminen de asimilar en estas primeras semanas con el inicio de la Liga Endesa y la Eurocup, en la que se estrenan los canaristas.

Sobre el Zaragoza, remarcó su mercado de fichajes, en el que aseguró que "se han reforzado muy bien", además de haber completado "una buena pretemporada" y contar con "una plantilla muy completa, un perímetro con muchos puntos, muchos manejadores, los puestos de interior bien cubiertos con Birutis y Olaceni", lo que los convierte en un equipo que "está construido para pelear entre los primeros ocho" de la clasificación.

Aseguró también que los partidos de pretemporada no son la prueba definitiva de la que puedan nutrirse para analizar este primer partido, pero mantuvo que "seguramente hayamos visto cosas como las ideas que tiene Zaragoza tanto en ataque como en defensa" y ha adelantado que el equipo está "preparado para lo que pueden ofrecer ellos". EFE

am/brr/cmm

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