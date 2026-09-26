Espana agencias

Kempes confía en Aguirre para sacar al Valencia de su situación y unir al vestuario

Guardar

Valencia, 26 sep (EFE).- El exfutbolista Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978 y que militó en el Valencia a finales de los setenta y principio de los ochenta del pasado siglo, confía en que el mexicano Javier Aguirre sea capaz de sacar al equipo español de la situación que atraviesa.

El 'Matador', que se encuentra de visita en Valencia, considera que el técnico mexicano, al que conoce personalmente, cuenta con experiencia suficiente para afrontar el reto y confía en que pueda conseguir una mayor unión dentro del vestuario, gracias a su capacidad para gestionar grupos y recuperar a equipos en momentos complicados.

PUBLICIDAD

El Valencia se encuentra en la penúltima posición de LaLiga EA Sports tras haber sumado sólo cuatro puntos en las siete primeras jornadas de competición, una situación que derivó en la destitución del entrenador Carlos Corberán tras el último partido liguero disputado y la llegada de Javier Aguirre al banquillo de Mestalla.

"Yo no creo que -Aguirre- tenga una varita mágica, pero es un entrenador que ha sabido sacar a varios equipos de problemas", señaló a los medios este sábado Kempes, quien recordó la experiencia de Aguirre al frente de otros equipos en situaciones difíciles.

PUBLICIDAD

El exjugador del Valencia considera que la plantilla dispone de jugadores suficientes para revertir la situación, aunque lamentó que esa calidad no se haya traducido hasta ahora en el rendimiento colectivo.

"Plantilla hay. Si no, no creo que jugasen con la camiseta del Valencia. Insisto, jugadores hay. El problema es que no se ha visto, quizás, esa unión que puedan tener", apuntó.

Kempes incidió especialmente en la necesidad de recuperar la cohesión del grupo y evitar que el equipo pierda la confianza cuando los resultados no acompañan. "Vemos que el equipo se baja muy rápido los brazos cuando no se va bien, y esto es preocupante, agregó.

En este sentido, el exdelantero argentino considera que una de las principales virtudes de Aguirre es su capacidad para gestionar vestuarios. "Yo creo que 'el Vasco' es un sabedor de grupos y ojalá que consiga unirlos a todos", indicó.

Para Kempes, también será importante que quienes tienen capacidad de decisión en el club den "un pasito al costado" para facilitar el trabajo del equipo y favorecer un ambiente más positivo entre la afición y el Valencia.

El exfutbolista, que ha mantenido en los últimos años una postura crítica con la situación del club y con la gestión de la propiedad de la entidad -el singapurense Peter Lim-, aseguró, además, que no pretende desempeñar funciones administrativas. "Yo vine como jugador de fútbol, me peleé como jugador de fútbol y no quiero ser oficinista ni nada, porque a mí me encantaba ser embajador -del Valencia-", explicó.

Kempes también afirmó que durante su etapa vinculada al club hubo momentos en los que no pudo expresarse con libertad. "En el Valencia no se podía hablar", añadió 'El Matador' en alusión a su despido como embajador del club tras sus críticas a los dirigentes de la entidad en distintos momentos por la pobre trayectoria del equipo y su política deportiva.

Las declaraciones tienen lugar después de que Kempes valorase recientemente la llegada de Aguirre al banquillo valencianista y haya reclamado tiempo para que el técnico pueda trabajar con el equipo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV defiende la dignidad humana en una misa al aire libre ante 700.000 personas en la plaza de la Concordia, en París: “Ninguno de nosotros es un número”

El papa León XIV inició este sábado su segunda jornada en Francia, dentro de una visita de cuatro días a la que le seguirá una etapa en Lourdes y otra en Metz

El papa León XIV defiende la dignidad humana en una misa al aire libre ante 700.000 personas en la plaza de la Concordia, en París: “Ninguno de nosotros es un número”

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

La octogenaria ha vuelto a hablar desde el hospital y ha pedido contratos indefinidos de alquiler tras su desahucio

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 26 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 26 septiembre

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

El piloto de Williams termina décimo tras adelantar a Hülkenberg al final y Aston Martin sufre dos DNF por problemas mecánicos

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

La falta de sus ministros no frenaría la aprobación del decreto en el Consejo, pero sí adelanta las tensiones que le esperan en el Congreso, donde PSOE y Sumar se necesitan mutuamente, además del respaldo de otros grupos, para alcanzar la mayoría que exige su convalidación

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Maricarmen pide al Gobierno un decreto ley tras su desahucio: “Quiero que no le pase a otras personas”

Sumar amenaza con no acudir al Consejo de Ministros si no se incluye un decreto de vivienda

Marruecos reafirma su “larga amistad” con Rusia en una reunión en Nueva York 10 años después del acuerdo que firmaron Mohamed VI y Putin

El Gobierno confirma que busca acelerar la devolución de los migrantes que siguen en Ceuta a Marruecos: “Está encima de la mesa”

El desahucio de Maricarmen desata una batalla política en España y las reacciones llegan hasta Naciones Unidas: “Es un daño irreparable”

ECONOMÍA

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

DEPORTES

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

Sainz aprovecha el caos de Bakú para volver a puntuar, mientras Alonso abandona por un fallo de motor

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”

Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup