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Rescatados 69 migrantes en cuatro nuevas llegadas a Baleares

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Palma/Ibiza, 25 sep (EFE).- Un total de 69 migrantes de origen magrebí han sido rescatados o interceptados en cuatro nuevos llegadas de pateras registradas desde la tarde de este jueves en Cabrera, Mallorca y Formentera.

El primero de estos rescates tuvo lugar sobre las 19.40 horas, cuando fueron localizadas 17 personas a una milla al sur de Cabrera, en Mallorca, en una operación en la que participaron la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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Menos de una hora después, otras 16 personas fueron interceptadas en Cala Llombards, en el municipio mallorquín de Santanyí. Por la noche, hacia las 23.15 horas, fueron interceptados otros 18 migrantes, también de origen magrebí, en el Camí des Ram de Formentera.

Estas tres pateras con 51 ocupantes se suman a las otros cinco con 99 ocupantes que fueron interceptadas durante la jornada en Formentera e Ibiza.

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Ya este viernes, a las 4.35 horas de la madrugada, se ha producido un nuevo incidente migratorio con otras 18 personas que han sido localizadas en una embarcación a seis millas al sur de Formentera.

En esta última actuación han intervenido la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y un helicóptero Helimer de este organismo.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 339 pateras con 6.227 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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