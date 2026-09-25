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El presunto 'cerebro' financiero del 'caso Plus Ultra' se sienta ante el juez este viernes tras ser detenido en Alemania

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, escuchará este viernes al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven tras ser detenido en Alemania y que es considerado el 'cerebro' detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en la trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias.

Verhoeven, que fue arrestado esta semana, ha sido trasladado a España y conducido al centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), en situación de prisión instrumental con carácter estrictamente cautelar y provisional, según acordó Calama en un auto.

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El financiero neerlandés está siendo investigado por "indicios racionales de criminalidad" de los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según informó el magistrado .

Calama indaga en el presunto uso fraudulento de los fondos que la aerolínea Plus Ultra recibió como ayuda de 53 millones de euros por parte del Gobierno en marzo de 2021, en plena pandemia.

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El pasado octubre, agentes de la de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevaron a cabo el registro de la casa del financiero en Mallorca, en la que intervinieron relojes de lujo, gargantillas, collares o pendientes.

Además, la Policía se incautó de dos lingotes de oro de cien gramos y otro de plata que arrojó un peso de 50 gramos, además de un anillo, un colgante y unos pendientes "con la forma de un felino".

SOCIEDADES EN GIBRALTAR, SUIZA, MONTENEGRO O ISLAS MAURICIO

Calama, en base a los informes de los investigadores de la UDEF, indaga entre otras cosas en una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión presuntamente de Leendert Verhoeven y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, "es presunto cliente".

Según las pesquisas seguidas tanto en España como en Francia y Suiza, "existe una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales" gestionada por Verhoeven y Luis Felipe Baca, un empresario vinculado con la trama y detenido en la isla caribeña de Aruba.

Verhoeven "utilizó su estructura empresarial para realizar transferencias de fondos desde el extranjero a la sociedad Plus Ultra amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo", recordó Calama en la orden internacional de detención contra el financiero.

Los investigadores sitúan a Verhoeven como la "principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas", utilizando varias sociedades internacionales "para ejecutar las actividades de blanqueo".

Y apuntan a que Reyes, en paradero desconocido, ordenó supuestamente que algunas cantidades recibidas en las cuentas de la compañía aérea fueron "transferidas inmediatamente" a tres sociedades "instrumentales" de Verhoeven y que fueron a "cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio".

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EuropaPress

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