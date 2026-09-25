Detenido tras matar a puñaladas a una mujer en un hotel de Bormujos (Sevilla)

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Sevilla, 25 sep (EFE).- Un joven de unos 25 años ha sido detenido tras matar presuntamente a puñaladas a una mujer en un hotel de Bormujos (Sevilla).

Según adelanta Diario de Sevilla y han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, el crimen se produjo entre las 22:30 y las 23:00 horas, y fue el presunto autor el que avisó a emergencias.

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Minutos después fue detenido por la Policía Local de Bormujos en una calle cercana al hotel.

El cadáver de la mujer se encuentra en el Instituto de Medicina Legal para que le sea practicada la autopsia. EFE

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