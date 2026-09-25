Detenido tras matar a puñaladas a una mujer en un hotel de Bormujos (Sevilla)

Sevilla, 25 sep (EFE).- Un joven de unos 25 años ha sido detenido tras matar presuntamente a puñaladas a una mujer en un hotel de Bormujos (Sevilla).
Según adelanta Diario de Sevilla y han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, el crimen se produjo entre las 22:30 y las 23:00 horas, y fue el presunto autor el que avisó a emergencias.
PUBLICIDAD
Minutos después fue detenido por la Policía Local de Bormujos en una calle cercana al hotel.
El cadáver de la mujer se encuentra en el Instituto de Medicina Legal para que le sea practicada la autopsia. EFE
fcs/vg/ros
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 25 de septiembre
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado
Lista de espera del Imserso para balnearios: dónde están los destinos de aguas termales que merecen la pena
Un entorno pirenaico a más de 1.600 metros y restos romanos en funcionamiento, entre otros, definen algunas de las ubicaciones más atractivas del programa de viajes
Juan José Ebenezer, mecánico, explica la forma correcta de esperar en un semáforo sin dañar el embrague: “Así nos ahorramos dinero a largo plazo”
El creador de contenido en redes sociales explica cómo este hábito a la hora de conducir que puede acelerar el desgaste de la pieza
¿A qué huele tu ombligo? Un estudio asegura que su olor puede ser una señal de enfermedades como el Parkinson o el COVID-19
Investigadores alemanes encuentran en el ombligo una señal química que puede ser indicio de ciertas patologías
La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre
El nuevo distintivo diferencia la garantía legal, con un mínimo de dos años en toda la Unión Europea, de las garantías comerciales de durabilidad que ofrecen voluntariamente los fabricantes
MÁS NOTICIAS