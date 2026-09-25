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Bolaños acusa al CGPJ de buscar la "impunidad total" del juez Peinado

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Madrid, 25 sep (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisión que le denegó el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado y ha acusado al CGPJ de intentar lograr "la impunidad total del denunciado".

El titular de Justicia ha presentado este jueves un recurso con el que pretende conseguir acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado -que le fue denegado en su día- para poder ejercitar las acciones legales que me corresponden.

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"La eventual negativa a este derecho de acceso a la documentación, legalmente reconocido, solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado", advierte el ministro en el texto adelantado por 'El País' y al que ha tenido acceso EFE.

En el mes de agosto, cuando el titular de Justicia conoció que el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ había decidido archivar sus quejas contra el juez Peinado, el ministro solicitó al Consejo disponer de todo el expediente para poder impugnar fundadamente esta decisión.

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El Consejo le denegó el acceso a esta información y, como consecuencia, el ministro tuvo que presentar el recurso de alzada sin elementos de juicio que eran imprescindibles para su defensa. EFE

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