Espana agencias

Una "tormenta perfecta" encamina al marisqueo gallego hacia su peor año de la historia

Guardar

Paula Fernández

Vigo, 24 sep (EFE).- El marisqueo gallego se encamina a su peor año, con cifras incluso más bajas que en 2024 y 2025, tras una "tormenta perfecta" de riadas en invierno y olas de calor en verano contra un sector ya mermado por siglos de explotación de las rías y otros factores como la contaminación.

PUBLICIDAD

Según la plataforma Pesca de Galicia, que aporta datos desde 1997, 2024 fue el año que menos bivalvos se vendieron en las lonjas gallegas, con menos de 3.736 toneladas.

En 2025 se produjo un ligero repunte, hasta las 3.742 toneladas, pero ambos se coronaron como los dos años más bajos de la serie histórica.

PUBLICIDAD

Los datos de lo que va de 2026 son aún peores. "2024 y 2025 ya fueron terribles y todo apunta a que 2026 va a seguir siendo desastroso para el marisqueo en general y en las Rías Baixas en particular", asegura a EFE la catedrática de Zoología de la Universidad de Vigo Elsa Vázquez.

Vázquez lleva años investigando la relación entre el cambio climático y la mortandad de los bivalvos y apunta que la especie más afectada es la almeja fina, que ha llegado a desaparecer de zonas que antes vivían de ese recurso.

La almeja babosa y el berberecho -este último especialmente en la ría de Noia- también han registrado un declive enorme, y hasta especies como la almeja japónica, introducida en las rías en los años 70 por ser más resistente, se están viendo afectadas.

El pasado invierno fue el más lluvioso en Galicia desde que hay datos. Las riadas por las intensas precipitaciones y la apertura de los embalses descargaron agua dulce en las rías y redujeron drásticamente la salinidad.

"Las bivalvos aguantan estrés producido por bajas salinidades, pero hasta un determinado momento", recuerda la catedrática.

Almejas y berberechos muertos cubrieron los arenales, y los que lograron sobrevivir pueden ver afectados el crecimiento y la reproducción.

Ese marisco debilitado se enfrentó después a un verano marcado por episodios sucesivos de calor extremo, lo que ha creado una "tormenta perfecta", según Vázquez, que refiere que nunca han hecho experimentos con olas de calor tan continuadas a lo largo de tanto tiempo, por lo que "a ver qué ocurre este año".

El cambio climático no es lo único que explica el declive del marisco, también la actividad humana.

La contaminación, las obras como diques, espigones o rellenos que cambian la circulación del agua y enfangan el sustrato y la explotación del recurso durante siglos sin las prácticas sostenibles y las cuotas que se aplican hoy han golpeado igualmente al marisqueo.

Sin marisco no hay mariscadores: el número de permisos de la modalidad a pie ha caído más de un 16 % en la última década, según datos de la Consellería do Mar, y más de un 21 % en el caso de las mujeres, que representan el grueso del sector.

Muchos lo han dejado porque ya no es rentable, y este invierno ha sido ejemplo de ello, con meses parados sin poder salir a mariscar y, por tanto, sin ingresos.

La Xunta de Galicia puso este año en marcha un plan para recuperar los bancos que remunera con cerca de 700 euros a los mariscadores de las zonas con mayor mortandad a cambio de realizar tareas de regeneración y limpieza, lo que obliga a cesar la actividad extractiva, y no todas las cofradías han aceptado.

Para la catedrática Vázquez, combatir el cambio climático es lo más importante para garantizar el futuro el sector, pero cita medidas más fáciles como reducir la contaminación y los vertidos a las rías, mejorar la depuración de las aguas y regular las descargas masivas de los embalses.

¿El marisqueo puede llegar a desaparecer? "Yo espero que no. Tendrá que adaptarse a la nueva realidad", concluye. EFE

(vídeo)

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023648348)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós a las campanas extractoras tal y como las conocíamos: esta es la nueva alternativa que atrapa los olores antes de que se dispersen

Las cocinas abiertas han convertido los olores de la comida en un problema que puede llegar hasta el salón o los dormitorios. Miguel Gómez, creador de contenido especializado en reformas, explica por qué una campana convencional puede ser eficaz contra el humo, pero no tanto contra los olores

Adiós a las campanas extractoras tal y como las conocíamos: esta es la nueva alternativa que atrapa los olores antes de que se dispersen

Así es el medicamento experimental que frena la parálisis y la pérdida de visión de la esclerosis múltiple

Esta innovadora terapia se ha probado en ratones, por lo que aún está lejos de aplicarse en humanos

Así es el medicamento experimental que frena la parálisis y la pérdida de visión de la esclerosis múltiple

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

El Banco Central Europeo recibió 9,96 millones de respuestas sobre diez propuestas de diseño inspiradas en la cultura europea y en ríos y aves, antes de definir el diseño final antes de fin de año

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España se despide del calor: la Aemet prevé la llegada de un frente que traerá lluvias y hará caer las temperaturas

En los próximos días se darán valores entre 5 y 10 grados superiores a los normales en toda la península, salvo zonas costeras, y más de 10 grados por encima de lo habitual en el norte

España se despide del calor: la Aemet prevé la llegada de un frente que traerá lluvias y hará caer las temperaturas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

Un estudio explica cómo Rusia podría atacar a un país europeo de la OTAN con drones y agentes infiltrados para “romper la Alianza”

La instrucción de la ‘ley de nietos’ firmada por la hermana del ministro Óscar Puente, bajo lupa: la jueza da 5 días a la Fiscalía para pronunciarse antes de decidir si la investiga

Pedro Sánchez evita hablar de Marruecos en su discurso ante la ONU y defiende su gestión de la crisis en Ceuta: "La tentación es convertir al migrante en enemigo"

ECONOMÍA

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios