Una falsa oferta de empleo dando 'likes' acaba en un fraude de 1.900 euros

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Pontevedra, 24 sep (EFE).- La Guardia Civil ha identificado a dos personas, con domicilios en Alicante y Barcelona, por estafar 1.900 euros a una mujer de Pontevedra con la denominada 'estafa de los likes' y una oferta de trabajo inexistente.

Esta modalidad de estafa, según explica el instituto armado este jueves en un comunicado, comienza siempre con una supuesta oferta de trabajo sencilla y termina con la exigencia a la víctima de realizar pagos para poder acceder a unas ganancias que nunca llegan.

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El fraude, que la Guardia Civil ha investigado a través de su unidad de cibercomandancia, comenzó con un mensaje recibido a través de una aplicación de mensajería instantánea.

El interlocutor se presentó como responsable de contratación de una conocida empresa del sector de la cosmética y ofreció a la víctima una supuesta actividad comercial.

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La tarea se limitaba a realizar acciones promocionales sobre determinados productos, como indicar 'me gusta' en redes sociales, a cambio de recibir una remuneración económica en función de los objetivos alcanzados.

Durante las primeras acciones, la víctima llegó a recibir pequeñas cantidades de dinero, un procedimiento utilizado para reforzar la apariencia de legitimidad de la oferta.

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Posteriormente, los responsables trasladaron la comunicación a otra plataforma y la incorporaron a un grupo en el que continuó recibiendo nuevas tareas.

Fue entonces cuando la dinámica cambió. Para seguir obteniendo las supuestas comisiones, le indicaron que debía realizar determinados envíos de dinero.

La víctima efectuó primero dos pagos de 150 y 390 euros, pero más adelante, los interlocutores le indicaron que debía registrarse en una página web para poder retirar las supuestas ganancias acumuladas.

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Antes de acceder a ese dinero, le reclamaron un nuevo pago de 1.360 euros, que la mujer realizó mediante dos transferencias.

Después de efectuar este último ingreso, la víctima comenzó a sospechar que podía encontrarse ante una estafa y solicitó que le devolvieran las cantidades entregadas.

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Fue entonces cuando dejó de recibir respuesta y comprobó que había sido víctima del fraude.

En total, los pagos realizados ascendieron a 1.900 euros.

Tras recibir la denuncia, los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas con los responsables, la documentación aportada por la víctima y los movimientos económicos relacionados con las operaciones.

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Las gestiones de trazabilidad permitieron contrastar la información facilitada por la denunciante, establecer la relación entre los distintos pagos efectuados durante el fraude, reconstruir el procedimiento utilizado e identificar a los dos presuntos autores.

Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente de O Porriño. EFE

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