Espana agencias

Un perito halla en un rastro una llave que podría ser nazarí y pertenecer a la Alhambra

Guardar

Salvador Ruiz

Benalmádena (Málaga), 24 sep (EFE).- Un perito ha descubierto, en una maleta comprada en un rastro malagueño, una llave que dice que es de época nazarí, que puede pertenecer a una de las torres o un calabozo de la Alhambra y que estaba junto a unos planos de este conjunto monumental de Granada.

PUBLICIDAD

José Antonio Fernández, perito judicial en arqueología y escritor, ha asegurado a EFE que hace unos años adquirió en un mercado de segunda mano de Benalmádena (Málaga) la maleta con esos planos de 1886 y que, organizando su trastero, examinó el interior de la valija y halló, "en un doble fondo de tela y aparentemente oculta, una pieza alargada de hierro forjado, con aspecto de varilla o pincho".

Tras investigar y buscar referencias históricas, sostiene que se trataría de una llave de época nazarí (dinastía musulmana que reinó en Granada entre los siglos XIII y XV) y destaca el contexto del hallazgo: "Se encontraba en una maleta junto a documentación y dibujos vinculados a los trabajos de Manuel Gómez-Moreno, figura fundamental en el estudio y conservación de la Alhambra".

PUBLICIDAD

Después de un estudio comparativo de su estructura, material y forma, mantiene la hipótesis de que, "por sus características técnicas, su posible cronología y el lugar donde apareció, podría corresponder a la llave de alguna de las torres del recinto fortificado".

Este tasador de antigüedades, arqueología y obras de arte ha resaltado el parecido con la llave de la Torre de la Vela de la Alhambra y ha explicado que la ahora encontrada tiene 27 centímetros de largo, medida coincidente con las llaves del periodo nazarí y las del mencionado monumento, y que es de sección cuadrada.

Ha precisado que la identificación de la llave no es sencilla porque su apariencia es de un pincho, debido a que los dientes aparecen desgastados.

Recuerda que él, que es también perito calígrafo, hizo un estudio de los documentos manuscritos hallados en su día en la misma maleta y determinó que eran de Manuel Gómez-Moreno, que fue restaurador de la Alhambra, por lo que contactó con el Patronato de este monumento.

Fernández conserva en la actualidad tales planos, que llegaron a exponerse en la biblioteca municipal de Benalmádena, y asegura estar dispuesto a colaborar con cualquier institución en relación con tales documentos.

Desconoce el origen de la valija con la llave y los planos y solo sabe que el vendedor al que se la compró en el rastro le comentó que la procedencia era una escombrera de Granada y que venía del vaciado de una casa.

"Lo que le enlaza directamente con la Alhambra es que (la llave) estaba en la misma maleta donde aparecen los planos de Gómez-Moreno, para mí todo está en el mismo contexto, no tengo duda", ha incidido.

"La suma de indicios lleva al dictamen. Es una llave de época nazarí, prácticamente igual a la de la Torre de la Vela, le faltarían las dos partes de los dientes, que están corroídas, y se une a que fue encontrada junto con los planos manuscritos de Manuel Gómez-Moreno", ha indicado y, aunque cree que "había que hacer un estudio más en profundidad, probablemente pertenezca a una cerradura de la Alhambra". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

El Banco Central Europeo recibió 9,96 millones de respuestas sobre diez propuestas de diseño inspiradas en la cultura europea y en ríos y aves, antes de definir el diseño final antes de fin de año

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España se despide del calor: la Aemet prevé la llegada de un frente que traerá lluvias y hará caer las temperaturas

En los próximos días se darán valores entre 5 y 10 grados superiores a los normales en toda la península, salvo zonas costeras, y más de 10 grados por encima de lo habitual en el norte

España se despide del calor: la Aemet prevé la llegada de un frente que traerá lluvias y hará caer las temperaturas

Un paso más cerca de prohibir la pesca del salmón en España: los científicos dictaminan a favor de catalogar la especie como en peligro de extinción

El Comité Científico ha señalado que se cumplen al menos dos de las condiciones necesarias para su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas

Un paso más cerca de prohibir la pesca del salmón en España: los científicos dictaminan a favor de catalogar la especie como en peligro de extinción

Óscar Rosero, médico endocrino: “Siempre le digo a mis pacientes que tomen estos tres alimentos porque funcionan muy bien para cuidar el corazón”

El especialista propone ciertos productos que velan por el bienestar de la salud cardiovascular

Óscar Rosero, médico endocrino: “Siempre le digo a mis pacientes que tomen estos tres alimentos porque funcionan muy bien para cuidar el corazón”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

Un estudio explica cómo Rusia podría atacar a un país europeo de la OTAN con drones y agentes infiltrados para “romper la Alianza”

La instrucción de la ‘ley de nietos’ firmada por la hermana del ministro Óscar Puente, bajo lupa: la jueza da 5 días a la Fiscalía para pronunciarse antes de decidir si la investiga

Pedro Sánchez evita hablar de Marruecos en su discurso ante la ONU y defiende su gestión de la crisis en Ceuta: "La tentación es convertir al migrante en enemigo"

ECONOMÍA

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios