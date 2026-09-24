Un perito halla en un rastro una llave que podría ser nazarí y pertenecer a la Alhambra

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Salvador Ruiz

Benalmádena (Málaga), 24 sep (EFE).- Un perito ha descubierto, en una maleta comprada en un rastro malagueño, una llave que dice que es de época nazarí, que puede pertenecer a una de las torres o un calabozo de la Alhambra y que estaba junto a unos planos de este conjunto monumental de Granada.

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José Antonio Fernández, perito judicial en arqueología y escritor, ha asegurado a EFE que hace unos años adquirió en un mercado de segunda mano de Benalmádena (Málaga) la maleta con esos planos de 1886 y que, organizando su trastero, examinó el interior de la valija y halló, "en un doble fondo de tela y aparentemente oculta, una pieza alargada de hierro forjado, con aspecto de varilla o pincho".

Tras investigar y buscar referencias históricas, sostiene que se trataría de una llave de época nazarí (dinastía musulmana que reinó en Granada entre los siglos XIII y XV) y destaca el contexto del hallazgo: "Se encontraba en una maleta junto a documentación y dibujos vinculados a los trabajos de Manuel Gómez-Moreno, figura fundamental en el estudio y conservación de la Alhambra".

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Después de un estudio comparativo de su estructura, material y forma, mantiene la hipótesis de que, "por sus características técnicas, su posible cronología y el lugar donde apareció, podría corresponder a la llave de alguna de las torres del recinto fortificado".

Este tasador de antigüedades, arqueología y obras de arte ha resaltado el parecido con la llave de la Torre de la Vela de la Alhambra y ha explicado que la ahora encontrada tiene 27 centímetros de largo, medida coincidente con las llaves del periodo nazarí y las del mencionado monumento, y que es de sección cuadrada.

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Ha precisado que la identificación de la llave no es sencilla porque su apariencia es de un pincho, debido a que los dientes aparecen desgastados.

Recuerda que él, que es también perito calígrafo, hizo un estudio de los documentos manuscritos hallados en su día en la misma maleta y determinó que eran de Manuel Gómez-Moreno, que fue restaurador de la Alhambra, por lo que contactó con el Patronato de este monumento.

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Fernández conserva en la actualidad tales planos, que llegaron a exponerse en la biblioteca municipal de Benalmádena, y asegura estar dispuesto a colaborar con cualquier institución en relación con tales documentos.

Desconoce el origen de la valija con la llave y los planos y solo sabe que el vendedor al que se la compró en el rastro le comentó que la procedencia era una escombrera de Granada y que venía del vaciado de una casa.

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"Lo que le enlaza directamente con la Alhambra es que (la llave) estaba en la misma maleta donde aparecen los planos de Gómez-Moreno, para mí todo está en el mismo contexto, no tengo duda", ha incidido.

"La suma de indicios lleva al dictamen. Es una llave de época nazarí, prácticamente igual a la de la Torre de la Vela, le faltarían las dos partes de los dientes, que están corroídas, y se une a que fue encontrada junto con los planos manuscritos de Manuel Gómez-Moreno", ha indicado y, aunque cree que "había que hacer un estudio más en profundidad, probablemente pertenezca a una cerradura de la Alhambra". EFE

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