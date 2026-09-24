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Tito Díaz: "El equipo está fastidiado por la eliminación europea"

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Lugo, 24 sep (EFE).- El director deportivo del Breogán, Tito Díaz, lamentó que su equipo no haya alcanzado la fase de grupos de la Liga de Campeones tras perder ante el Dziki Warszawa polaco en la semifinal de la fase previa, pero destacó la “resiliencia” que mostró su equipo para sobreponerse a todos los problemas que han tenido durante la pretemporada.

“El equipo está fastidiado y eso es un buen síntoma porque que duela perder es bueno. No éramos peor equipo que el Warszawa, pero eso también es lo grande del baloncesto porque aquí no siempre gana el mejor. Si fuese así, nosotros no hubiéramos ganado muchos partidos”, indicó en rueda de prensa.

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A tres días del debut liguero ante el Joventut en el Pazo Provincial de Lugo, el máximo responsable del área deportiva calificó de “muy digna” la participación del Breogán en la fase de grupos disputada en Bulgaria.

“Hemos estado en Europa y hemos ganado dos partidos con solvencia. En el tercero, no entramos bien al partido, reaccionamos, pero con eso no nos llegó”, recordó.

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Calificó de “atípica” la pretemporada de este año, y mostró su deseo de que no vuelvan a disputarse ventanas FIBA durante el verano porque “rompen a los equipos" y recordó que el suyo tuvo "a cinco jugadores fuera". EFE

dmg/msl/cmm

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