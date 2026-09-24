Sumar pide la dimisión de la diputada del PP que sacó un espray tóxico en el Congreso

Guardar

Madrid, 24 sep (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha pedido este jueves la dimisión de Ana Vázquez, la diputada del PP que este miércoles sacó un espray tóxico en el hemiciclo de la Cámara Baja, y ha exigido al Partido Popular que pida perdón a la ciudadanía por esta "vergonzosa conducta".

En una entrevista en TVE, Barbero ha dado por hecho que la bancada del PP y la dirección del grupo parlamentario conocían la intención de la diputada de mostrar el bote durante la sesión de control al Gobierno.

PUBLICIDAD

Ha subrayado que llevar un arma al Congreso es "incompatible" con el reglamento de la Cámara y tiene "connotaciones históricas", en referencia al intento de golpe de Estado de 1981.

Por todo ello ha estimado que Vázquez debería dimitir y pedir disculpas, y el resto del PP debería reconocer que ha sido "una vergüenza y que nunca volverá a ocurrir". EFE

PUBLICIDAD