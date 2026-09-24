Sumar pide al PSOE que la expropiación de la casa de Maricarmen vaya el martes al Consejo

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Madrid, 24 sep (EFE).- Sumar exige al PSOE que en el próximo Consejo de Ministros vaya la expropiación del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada ayer de una vivienda en el barrio madrileño de Retiro, además del real decreto ley de vivienda.

La propuesta ha sido trasladada por escrito a la parte socialista del Gobierno, según indican fuentes de Sumar.

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En este sentido, señalan que el Gobierno de España no puede permitir que el interés especulativo de un "fondo buitre" prevalezca sobre el interés general.

Por lo tanto, ante la negativa a negociar del fondo, entiende que el único camino ahora es la expropiación de la vivienda.

"La recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda", apuntan desde Sumar.

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Las fuentes de Sumar insisten también en que el Real Decreto-ley de vivienda tiene que ser aprobado "sí o sí" en el Consejo de Ministros del próximo martes.

Subrayan que este paquete debe incluir la congelación y prórroga de los alquileres; la regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, las viviendas de temporada o las habitaciones; y la protección de las familias y los inquilinos frente a "fondos buitre".

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Por ello, Sumar apela al PSOE y a todas las fuerzas parlamentarias a "estar a la altura" de la situación y aprobar estas medidas.

"La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el Real Decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí", ha señalado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, después de que esta mujer haya sido desahuciada del piso en el que llevaba viviendo 70 años y por el que pagaba 500 euros al mes con un contrato de renta antigua.

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Ayer mismo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, subrayó que habían mediado para adquirir la vivienda de Maricarmen, pero que la empresa propietaria se "cachondea de las administraciones y de la ciudadanía porque tienen a una presidenta que les protege", en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE