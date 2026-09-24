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Russell fue el más rápido en el primer libre de Baku

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Redacción deportes, 23 sep (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el campeonato-marcó el mejor tiempo este jueves en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

En su mejor vuelta, Russell cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 45 segundos y 387 milésimas, exactamente cuatro décimas menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y con una ventaja de 404 milésimas sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcó el tercer crono de la sesión; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado del Mundial, con 292 puntos, 81 más que su compañero, que rodó menos que el resto -se perdió los últimos 35 minutos, debido a un problema hidráulico, marcó el quinto crono -a 87 centésimas- y se inscribió un puesto por detrás del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -a 437 milésimas de Russell- en la tabla de tiempos.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) -con problemas con los frenos al principio del ensayo- y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron la sesión con el duodécimo y el decimonoveno crono, respectivamente.

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El talentoso piloto madrileño, que el año pasado logró en esta pista, al acabar tercero, uno de sus 29 podios en la F1 -uno de los dos que cuenta con Williams-, invirtió un segundo y medio más que Russell; del que se quedó, a dos segundos y 448 milésimas, el doble campeón mundial asturiano.

El segundo entrenamiento arrancará a las cuatro de la tarde (las dos, en horario peninsular español: las 12:00 horas GMT). EFE

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