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Russell domina el primer libre de Baku por delante de Verstappen y Leclerc

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el campeonato- marcó el mejor tiempo este jueves en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

En la mejor de sus 24 vueltas, Russell cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 45 segundos y 387 milésimas, exactamente cuatro décimas menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y con una ventaja de 404 milésimas sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcó el tercer crono de la sesión; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado del Mundial, con 292 puntos, 81 más que su compañero, que rodó menos que el resto -se perdió los últimos 35 minutos, debido a un problema hidráulico y sólo dio nueve vueltas-, marcó el quinto crono -a 87 centésimas, con el compuesto duro- y se inscribió quinto, un puesto por detrás del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -a 437 milésimas de Russell-, en la tabla de tiempos.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) -con problemas, al principio del ensayo, con los frenos, que llegaron a incendiarse- y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron la sesión -calurosa, pero esta vez sin el habitual viento en la capital de Azerbaiyán- con el duodécimo y el decimonoveno crono, respectivamente.

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El talentoso piloto madrileño, que el año pasado logró en esta pista, al acabar tercero, uno de sus 29 podios en la F1 -uno de los dos que cuenta con Williams-, invirtió, en el mejor de sus 22 giros, un segundo y medio más que Russell; del que se quedó, a dos segundos y 448 milésimas, en la mejor de sus 24 vueltas, el doble campeón mundial asturiano.

Después de que todos arrancasen el entrenamiento con las gomas duras, el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue el primero en instalar blandas -pasado el ecuador del mismo, a la media hora- con las que marcaría el decimoctavo crono: a dos segundos y una décima de Russell, en la mejor de sus 23 vueltas. Un puesto por detrás del mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que logró en esta pista dos de sus seis victorias en la categoría reina y que, en el mejor de sus 23 giros, con el nuevo propulsor Ferrari, se quedó a un segundo y ocho décimas del inglés.

Aparte del incidente de Antonelli -que hace dos domingos logró, en el recién estrenado Madring de la capital de España, su octavo triunfo del año-, hubo alguna salida de trazado -sin daño alguno-, como las del sueco-británico Arvid Lindblad (RB), la del alemán Nico Hülkenberg (Audi) o el francés Esteban Ocon (Haas).

El segundo entrenamiento arrancará a las cuatro de la tarde (las dos, en horario peninsular español: las 12:00 horas GMT). EFE

(Foto)

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