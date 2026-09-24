País Vasco, Madrid y Navarra, las comunidades que más financian la enseñanza concertada

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Madrid, 24 sep (EFE).- País Vasco, Madrid y Navarra son las comunidades autónomas que más gasto público destinan a financiar la enseñanza concertada, mientras que Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha, las que menos porcentaje de su presupuesto educativo asignan.

Sin embargo, en el caso de Madrid se da la paradoja de que la mayor inversión en la concertada es por el elevado peso que tiene esta red de centros en la región, ya que si se tiene en cuenta el gasto asignado por alumno concertado, este es el más bajo.

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Son datos del duodécimo informe 'Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español' correspondiente a 2026, elaborado por la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación, y que señala que mientras el gobierno vasco destinó el 26 % del gasto público educativo a la concertada en 2024, Madrid derivó el 18 %, Navarra el 17 % y Baleares, La Rioja y Cataluña, el 16 %.

Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha financiaron plazas concertadas con el 8 % de su gasto público educativo, mientras que Asturias invirtió el 9,5 % y Andalucía y Galicia, el 10,6 %.

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No obstante, al medir el gasto real que recibe una plaza en la concertada, Madrid es la comunidad con menor gasto (3.400 euros por alumno en 2023), seguida de Comunidad Valenciana (3.463 euros) y Galicia (3.481 euros).

La media de gasto público en conciertos por alumno fue de 4.705 euros, frente a los 7.943 euros por alumno en centros públicos.

El analista senior del centro de estudios de Funcas Juan Carlos Rodríguez señala en un artículo de este informe que las familias de las concertadas, sobre todo en Madrid y la Comunidad Valenciana, deben asumir gastos adicionales para suplir un "déficit de financiación pública" por alumno.

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Y es que el máximo gasto por estudiante de los hogares se registra en Madrid (2.676 euros) y el mínimo en Extremadura (737 euros).

Según el INE el gasto que hacen los hogares en educación fue de 1.668 euros de media, en el curso 2023-2024, sobre todo en Educación Superior (2.935 euros por estudiante) y en Educación Infantil (1.390 euros por estudiante).

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El último informe 'Datos y cifras del curso escolar 2026-2027' del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señala que actualmente el 66,8 % del alumnado se encuentra matriculado en centros públicos, el 24,5 % en centros privados concertados y el 8,7 % en centros privados no concertados.

Existen 19.436 centros públicos y 9.326 concertados y privados.

Y el gasto público destinado a conciertos y subvenciones representó el 11,5 % del gasto total en 2026.

Sin embargo la evolución ha sido muy diferente: en 1992 esta partida ascendía al 9 % del gasto público, entre 2010 y 2014 creció cerca del 12 % y entre 2020 y 2023 se redujo un punto debido a un mayor incremento de otras partidas públicas consecuencia de la pandemia de la covid.

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Entre 2004 y 2023 el aumento fue del 68,5 % y durante la crisis de 2008 el gasto a la concertada no cayó, a diferencia de los recortes que hubo en la pública.

El analista de Funcas sugiere además que en aquellas comunidades donde estuvo gobernado el PP, la concertada tuvo mayor financiación, ya que en las fechas analizadas hubo "alzas considerables" en Madrid o Murcia (con Gobiernos del PP) frente al empeoramiento en Andalucía, Canarias, Asturias y Extremadura, gobernadas por el PSOE una gran mayoría de esos años.EFE

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