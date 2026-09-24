Marlaska preside hoy la festividad de Instituciones Penitenciarias con el foco en la ley de agentes de autoridad

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside este jueves en el Centro Penitenciario Madrid VII-Estremera los actos de celebración de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, con el foco puesto en la próxima votación de la reforma de la ley orgánica penitenciaria para el reconocimiento de agentes de autoridad.

En un comunicado, CSIF ha puesto en valor la negociación parlamentaria, "principalmente con PSOE y PP", que finalizará con la votación el próximo 30 de septiembre del reconocimiento de agentes de autoridad, una antigua demanda del colectivo de prisiones para frenar la conflictividad.

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No obstante, CSIF ha señalado que se ausentará de los actos de celebración de la Merced porque, pese a este avance legislativo, "siguen aumentando las agresiones día a día debido a la política de falso buenismo" del Gobierno, unido a otros problemas como la falta de personal, formación y los incumplimientos en materia de horarios y conciliación.

PRISIONES MASIFICADAS POR MULTIRREINCIDENTES

Acaip-UGT también ha valorado positivamente la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para que los trabajadores sean reconocidos como agentes de la autoridad, aunque esto se produce en un "contexto crítico de masificación y falta de medios".

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Este sindicato ha recordado que la población reclusa ha aumentado con más de 9.000 internos en los últimos cinco años y que el perfil de preso está marcado por "multirreincidentes" y su pertenencia a bandas organizadas, delincuencia tecnológica y "conductas fuertemente desestructuradas", lo que repercute en un incrementando la conflictividad y la violencia diaria.

Acaip-UGT ha abogado por medidas como la dotación de medios protección modernos que se adapten a todas las anatomías, junto a la actualización de los medios coercitivos y una formación continua adaptada a las nuevas tipologías delictivas.

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El acto central de la Merced en Estremera, en el que también participará el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, incluirá la entrega de las medallas al Mérito Penitenciario, que reconocen las trayectorias de miembros o colaboradores de la administración penitenciaria

Además, está previsto que asistan a la ceremonia el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo; la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente; y el director del centro penitenciario, Raúl Ors, entre otras autoridades.

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