Los españoles rozan los 47 millones de viajes, el 1,1 % más, y su gasto se eleva un 3,5 %

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Madrid, 24 sep (EFE).- Los residentes en España realizaron 46,9 millones de viajes en el segundo trimestre del año, lo que supone un 1,1 % más que en el mismo periodo de 2025, y gastaron un total de 15.729 millones de euros, el 3,5 % más, según la estadística que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes de los españoles cuyo destino principal fue el territorio nacional aumentaron un 1 %, mientras que los realizados al extranjero crecieron en mayor medida, un 2 %.

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Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes fueron Andalucía (16,8 % del total), Cataluña (13,6 %) y Comunidad Valenciana (11 %). EFE