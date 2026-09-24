Llegan a El Hierro y Lanzarote 429 personas a bordo de cinco embarcaciones precarias

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 24 sep (EFE).- En las últimas horas han llegado a las islas canarias de El Hierro y Lanzarote 429 personas a bordo de cinco embarcaciones precarias, según han informado los servicios de emergencia.

A la isla más occidental del archipiélago canario, El Hierro, arribaron este miércoles por la tarde 167 personas que iban en un cayuco al que auxilió Salvamento Marítimo.

PUBLICIDAD

Una vez en tierra, efectivos del Servicio de Urgencias Canario y personal de Atención Primaria asistieron a estas personas y trasladaron a una de ellas al hospital de la isla.

Además, tras las 189 personas de cuatro embarcaciones precarias que fueron desembarcadas entre este martes y este miércoles en Lanzarote, esta isla oriental del archipiélago ha seguido en las últimas horas recibiendo expediciones marítimas de migrantes procedentes del África Occidental.

PUBLICIDAD

Los servicios de emergencias han contabilizado a 262 personas que iban en otras cuatro embarcaciones precarias, a las que han auxiliado en su ruta hacia Lanzarote desde la tarde de este miércoles y durante esta madrugada.

La Salvamar Acrux socorrió a las 19:05 horas a una barcaza localizada a 11 kilómetros al noreste de la isla y en la que iban 77 personas: 75 de origen subsahariano y dos magrebíes.

PUBLICIDAD

Horas después, la tripulación de la Guardamar Urania y los controladores del Centro Coordinador de Salvamento en Las Palmas han llevado a cabo el rescate de otras 185 personas que iban a bordo de tres embarcaciones precarias, localizadas a 98 kilómetros al noreste de la capital de Lanzarote, Arrecife.

En una de esas barcazas iban 97 personas, en otra 42 y en una tercera 46.

Todos fueron trasladados al puerto de Arrecife, donde llegaron pasadas las 05:30 horas de esta madrugada. EFE