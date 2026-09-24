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Llegan a El Hierro y Lanzarote 429 personas a bordo de cinco embarcaciones precarias

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Las Palmas de Gran Canaria, 24 sep (EFE).- En las últimas horas han llegado a las islas canarias de El Hierro y Lanzarote 429 personas a bordo de cinco embarcaciones precarias, según han informado los servicios de emergencia.

A la isla más occidental del archipiélago canario, El Hierro, arribaron este miércoles por la tarde 167 personas que iban en un cayuco al que auxilió Salvamento Marítimo.

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Una vez en tierra, efectivos del Servicio de Urgencias Canario y personal de Atención Primaria asistieron a estas personas y trasladaron a una de ellas al hospital de la isla.

Además, tras las 189 personas de cuatro embarcaciones precarias que fueron desembarcadas entre este martes y este miércoles en Lanzarote, esta isla oriental del archipiélago ha seguido en las últimas horas recibiendo expediciones marítimas de migrantes procedentes del África Occidental.

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Los servicios de emergencias han contabilizado a 262 personas que iban en otras cuatro embarcaciones precarias, a las que han auxiliado en su ruta hacia Lanzarote desde la tarde de este miércoles y durante esta madrugada.

La Salvamar Acrux socorrió a las 19:05 horas a una barcaza localizada a 11 kilómetros al noreste de la isla y en la que iban 77 personas: 75 de origen subsahariano y dos magrebíes.

Horas después, la tripulación de la Guardamar Urania y los controladores del Centro Coordinador de Salvamento en Las Palmas han llevado a cabo el rescate de otras 185 personas que iban a bordo de tres embarcaciones precarias, localizadas a 98 kilómetros al noreste de la capital de Lanzarote, Arrecife.

En una de esas barcazas iban 97 personas, en otra 42 y en una tercera 46.

Todos fueron trasladados al puerto de Arrecife, donde llegaron pasadas las 05:30 horas de esta madrugada. EFE

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