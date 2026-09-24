Llegan 55 migrantes en tres pateras durante la noche a Ibiza y Formentera

Ibiza, 24 sep (EFE).- Un total de 55 migrantes de origen magrebí han llegado durante esta pasada noche a bordo de tres pateras a Ibiza y Formentera.
El primer grupo de 17 personas ha sido localizo a las 21.50 horas en la zona de ses Salines, en el municipio de Sant Josep, en Ibiza, ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.
PUBLICIDAD
Otros 18 inmigrantes han sido rescatados a las 22.20 horas a bordo de una segunda embarcación avistada a 23 millas al sur de Formentera.
A las 23.05 horas han sido rescatados otros 20 inmigrantes cuando navegaba a 3 millas de Formentera en otra patera. En la actuación han participado el Servicio Marítimo Provincial del instituto armado y la Guardia Civil de Sant Josep.
PUBLICIDAD
Las personas son todas de origen magrebí y se suman a los 128 inmigrantes que arribaron durante toda jornada a las costas de Baleares a bordo de siete pateras localizadas en Formentera, Cabrera y Mallorca, alcanzando los 183 inmigrantes.
En lo que va de año han llegado al archipiélago 333 pateras con 6.114 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.
PUBLICIDAD
En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE
1011538
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD