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La licitación de vivienda pública bate nuevo récord y supera los 1.065 millones de euros

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Madrid, 24 sep (EFE).- La licitación de vivienda pública en España batió un récord histórico en los siete primeros meses de 2026 y alcanzó un importe de 1.065,2 millones de euros, que fue un 52,7 % superior al correspondiente al mismo periodo del año anterior.

Si se mantiene el ritmo de crecimiento acumulado en los siete primeros meses del año, la licitación pública en viviendas familiares en el conjunto de 2026 se encamina a un récord en la serie histórica, que se inició hace 37 años, en 1989, según ha indicado este jueves el Ministerio de Vivienda.

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Sólo en el mes de julio, las licitaciones por parte de las administraciones públicas en viviendas familiares alcanzaron los 181,4 millones de euros, el 11,3 % más que un año antes y el importe más elevado para un mes de julio desde 2009.

Y todo ello en un contexto marcado por las actuaciones del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), un esfuerzo inversor que continúa con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros, con CASA 47 y con el programa España Crece, añade el ministerio.

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El fuerte incremento de la licitación pública destinada a viviendas familiares durante los primeros siete meses de 2026 es, según Vivienda, "un indicador adelantado del esfuerzo inversor de las administraciones públicas" para aumentar la oferta residencial, cuyos efectos "se irán materializando progresivamente a medida que los proyectos licitados avancen hacia las fases de construcción" y entrega de las viviendas. EFE

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