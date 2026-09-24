La Laguna Tenerife se renueva sin perder la esencia

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 24 sep (EFE).- La Laguna Tenerife afronta una nueva etapa tras la despedida de Txus Vidorreta del banquillo aurinegro, si bien la continuidad de su columna vertebral de jugadores con Marcelinho Huertas y Gio Shermadini a la cabeza permite al club dar este paso a lo desconocido con la confianza de que la esencia de la plantilla se mantendrá una temporada más.

Tras un cierre de campaña exitoso al haber alcanzado las semifinales de la competición y haber eliminado al Real Madrid en los cuartos de final, el conjunto aurinegro apostó por el cambio de ciclo con la llegada del entrenador esloveno Jaka Lakovic y la inscripción en la Eurocopa tras diez años de idilio en la Liga de Campeones de la FIBA.

PUBLICIDAD

Huertas y Shermadini lideran un grupo de veteranos en el que también están Aaron Doornekamp, Tim Abromaitis, Bruno Fitipaldo y Jaime Fernández. A ese núcleo duro de jugadores se adaptará con facilidad el estadounidense Kyle Guy, que tras retirarse del baloncesto profesional, regresa para vivir una segunda etapa en el equipo donde consiguió los mejores registros individuales de su carrera.

Guy vuelve a la isla con el objetivo de retomar su rol de tirador y de amenaza exterior que la temporada pasada llevó a cabo el base australiano Patty Mills.

PUBLICIDAD

La entidad canarista apostó en el mercado por jugadores con experiencia en Liga Endesa. Es lo que aportarán Xabi López-Arostegui, que llega procedente del campeón del pasado curso, el Valencia Basket, y Ethan Happ y Arthur Kurucs, que vienen del San Pablos Burgos y del Río Breogan, respectivamente.

El físico lo aportarán el estadounidense Vince Hunter, que regresa a la competición internacional tras pasar cinco temporadas en el Lokomotiv ruso y el senegalés TJ Bamba que viene del Rasta Vechta de la liga alemana.

PUBLICIDAD

La plantilla se cierra con la continuidad de Rokas Giedraitis, Wesley Van Beck y Héctor Alderete, tres piezas clave de rotación aurinegra el año pasado, que cumplirán su segunda temporada en La Laguna.

En total, 15 jugadores que conforman la plantilla más larga que ha confeccionado La Laguna Tenerife en los últimos años.

A esperas de conocer la propuesta de juego de Jaka Lakovic, las tradicionales amenazas de La Laguna Tenerife son el juego rápido y dinámico en transición y el tiro de tres. El equipo isleño finalizó la pasada campaña con el mejor porcentaje de la competición (39,54 %).

PUBLICIDAD

Gio Shermadini fue el máximo anotador del equipo, con 17,77 puntos de media, mientras que Huertas fue quien mejor repartió con 5,51 pases de canasta por partido. En la Ciudad de los Adelantados seguirán necesitando el mejor rendimiento de esta dupla para seguir aspirando a altas cotas.

No obstante, será necesario que otros jugadores asuman el rol de Joan Sastre, Thomas Scrubb y Fran Guerra, tres jugadores importantes en los planes de Vidorreta en los últimos años que han abandonado la disciplina aurinegra.

PUBLICIDAD

La pretemporada deja tres derrotas ante Casademont Zaragoza (86-84), Unicaja (75-77) y Real Madrid (90-97) y dos triunfos tras haberse impuesto en el doble enfrentamiento al Surne Bilbao Basket (108-99 y 96-89).

El debut en liga nacional será precisamente ante el Casademont Zaragoza, el próximo domingo 27 de septiembre en el Santiago Martín. EFE

ip/spf/sab