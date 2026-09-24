La continuidad y refuerzos de perfil físico marcan el regreso del Obradoiro a la ACB

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Santiago de Compostela, 24 sep (EFE).- Tras dos temporadas en Primera FEB, el Monbus Obradoiro regresa este curso a la Liga Endesa con el objetivo de consolidarse nuevamente en la máxima categoría, para lo que se ha reforzado con jugadores de un perfil mucho más físico.

La dirección deportiva del Obradoiro, liderada por Héctor Galán, optó por sacrificar la llegada de un director de juego para reforzar la línea exterior con un perfil más anotador, como es el del base estadounidense Brandon Childress, y otro más físico, como el del escolta nigeriano Caleb Agada.

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Por eso, ni Galán ni Diego Epifanio esconden que el puesto de base suscitó confrontación de criterios durante el verano entre los dos máximos responsables del área deportiva, ya que el técnico burgalés prefería tener en su plantilla a un base generador de juego y más alto para compensar la falta de centímetros de sus escoltas, como lo fue la temporada pasada el francés Leo Westermann.

El Obradoiro mantiene a siete jugadores del equipo que logró el ascenso a la ACB -Felipe Dos Anjos, Barrrueta, Diogo Brito, Barcello, Sergi Quintela, Álex Galán y el lesionado Olle Lundqvist - y se ha reforzado con jugadores mucho más físicos para adaptarse a la exigencia de la liga Endesa, donde ahora se apuesta por un baloncesto que requiere muchísimo físico y muchísima velocidad, con muchas posesiones.

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Por ahí se explica la llegada de jugadores como el internacional brasileño Leo Meidl, que viene de promediar más de 10 puntos y 5 rebotes con San Pablo Burgos, o los internacionales nigerianos Efe Abogidi (Rio Grande Valley) y Caleb Agada (Hiopos Lleida).

Abodigi, que vivirá su primera experiencia en el baloncesto europeo, aportará capacidad atlética y de intimidación en la pintura. Junto al pívot dominicano Joel Soriano, que regresa a la ACB tras su paso por el Ratiopharm Ulm alemán, está llamado a ser uno de los referentes del Obradoiro en el juego interior, donde Felipe Dos Anjos debería aportar minutos de calidad en la rotación. EFE

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