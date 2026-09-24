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La Bolsa española abre con pérdidas del 0,6 %, pendiente de la deuda y del petróleo

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Madrid, 24 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con pérdidas del 0,6 %, en una jornada en la que el mercado seguirá pendiente del aumento de la rentabilidad de la deuda, mientras el precio del crudo sigue al alza y se aproxima a los 104 dólares, ante las nuevas tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

A las 9.00 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, pierde ese 0,60 %, hasta los 19.514,2 puntos. Las ganancias del año se reducen al 12,7 %.

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El mercado estará hoy también pendiente de la reunión de los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, con el objetivo de encauzar una relación lastrada por las tensiones comerciales, el futuro de Taiwán y la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). EFE

(Foto)(Vídeo)

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