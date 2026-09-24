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'La bola negra' de los Javis y lo nuevo de Brad Pitt encabezan la cartelera de esta semana

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Madrid, 24 sep (EFE).- 'La bola negra' de los Javis, candidata española a los Oscar y ganadora del premio del público del Festival de Cine de Toronto y del premio de Mejor Director del Festival de Cine de Cannes, llega este viernes a todos los cines de España, en una semana con Brad Pitt y lo nuevo de Dreamworks también en cartelera.

La tan esperada película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'La bola negra', llega a los cines de toda España este viernes. Este filme, atravesado por tres historias en tres marcos temporales distintos, está basada en la obra inacabada de Federico García Lorca del mismo nombre y el drama teatral de Alberto Conejero, 'La piedra oscura'.

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Como contó uno de los directores, Javier Ambrossi, a EFE en el Festival de Cine de San Sebastián esta "es una película de amor universal, una película de guerra, una película de investigación. La gente se va a encontrar un lugar seguro en esa butaca y durante un rato los personajes le van a llevar a sitios diferentes".

La película está protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeu ('La fiera'), Milo Quifes, Carlos González ('Mariliendre') y Lola Dueñas ('Mar adentro'), además de contar con las actuaciones secundarias de Penélope Cruz y Glenn Close.

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Brad Pitt protagoniza la historia de un oficial de las Fuerzas Especiales que, tras sobrevivir a un brutal accidente aéreo, deberá luchar junto a su perro para resistir a una naturaleza implacable en una Alaska indomable.

Pitt se reencuentra con el director David Ayer ('A todo gas'), con el que trabajó en 'Corazones de acero', con un thriller de supervivencia cuyo elenco completan J.K. Simmons ('Whiplash') y Anna Lambe ('The Grizzlies').

De los directores de 'El gato con botas: El último deseo', Joel Crawford y Januel Mercado, llega a los cines 'La isla olvidada'. En ella, dos amigas que llevan tiempo buscando una isla mágica terminan aterrizando en ella, en Nakali. Pero aunque su sueño se ha hecho realidad pronto se darán cuenta de su error: el territorio idílico en el que han terminado, comienza a costarles sus recuerdos y su memoria.

La película cuenta con las actuaciones de voz de la cantante H.E.R. ('El color púrpura'), Liza Soberano ('Lisa Frankenstein') y Dave Franco ('Ahora me ves').

Jax emprende una peligrosa escalada con una vieja amiga para honrar la memoria de su hermana, fallecida haciendo escalada. Pero un aterrador desprendimiento en el monte Kwan, Tailandia, las deja varadas a 1.500 metros de altura

Los hermanos Michael y Peter Spierig ('Predestination') buscan convertir el miedo a las alturas en toda una experiencia cinematográfica protagonizada por Harriet Slater ('Tarot'), Arsema Thomas ('She Taught Love') y Tom Brittney ('The Five').

Siete años después de su estreno y tres meses antes del estreno de la nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel, 'Vengadores: Doomsday', regresa a los cines 'Vengadores: End Game', el cierre de la fase tres de esta franquicia. En esta película, el equipo de los Vengadores y el mundo entero sufren las consecuencias causadas por el villano intergaláctico Thanos en 'Vengadores: Infinity War' y se reúnen de nuevo para restaurar el orden y la paz en el universo y salvar a la humanidad de una vez por todas.

La película reúne al casting habitual de los vengadores, entre quienes se encuentran Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johanson, Elizabeth Olsen, Tom Holland y Chris Hemsworth.

Luis C. Lagos ('Más cinco') y Pablo Moreno ('Un dios prohibido') dirigen una cinta basada en el libro 'SEVEN: Milagro de amor', escrito por este último, y que narra la historia de una ya retirada vieja gloria de las artes marciales mixtas que, al estilo Mike Tyson, vuelve a combatir para enfrentarse a un oponente más joven que él.

Protagonizada por Javier Lorenzo ('Más cinco') y Juan Rueda ('Biblia negra'), la cinta trae una narración en la que surgirán temas como la superación o el suicidio.

Este viernes vuelve también a los cines este documental sobre la vida del cantautor y filósofo Chicho Sánchez Ferlosio. Dirigido por Fernando Trueba ('Belle Époque', 'La niña de tus ojos'), este documental estrenado en 1982 pretende ser un acercamiento a su vida bohemia a través de canciones y conversaciones.

Esta animación rusa trae a las salas de cine la vida de Phil, un joven al que parece que todo le va mal y que ve en un portal hacia la era mesozoica una vía de escape de sus frustaciones, aunque deberá aprender a sobrevivir en una selva prehistórica llena de peligros y evitar convertirse en la merienda de unos dinosaurios hambrientos.

Esta comedia dramática argentina, dirigida por los cineastas Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, cuenta la historia de Pelu, un treintañero que, tras perder su trabajo como proyeccionista en un cineclub municipal, termina viviendo dentro del cine y forma allí una pequeña comunidad formada por un grupo de gorrillas y su excompañera Vale. Pero la precaria condición en la que viven y una crisis generalizada amenaza con cerrar el cine y poner en riesgo su pequeña comunidad. EFE

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