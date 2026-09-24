Kalinina sofoca la rebelión de Otzipka y adelanta a Ucrania

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Pekín, 24 sep (EFE).- Anhelina Kalinina, número 48 del mundo, remontó este jueves ante la belga Jana Otzipka (número 474) por 6-7 (6), 6-1 y 6-1 para adelantar a Ucrania en los cuartos de final de la Copa Billie Jean King, disputados sobre la pista dura del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en Shenzhen (sureste de China).

La ucraniana necesitó dos horas y diez minutos para doblegar a una rival que disputaba su primer partido en la competición y que amenazó con una sorpresa mayúscula antes de pagar su inexperiencia y sus problemas con el segundo servicio.

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La presencia de Otzipka respondió a las numerosas bajas belgas. El equipo de Wim Fissette había llegado a Shenzhen sin Elise Mertens (19) ni Jeline Vandromme (126) y perdió también por enfermedad a Hanne Vandewinkel (84), inicialmente llamada a ejercer como segunda raqueta individual.

Otzipka no acusó de entrada ni las circunstancias ni los 426 puestos que separaban a ambas jugadoras. Los cuatro primeros juegos terminaron con roturas y ninguna consiguió imponer su saque en una manga con seis quiebres, tres por lado, y una igualdad absoluta: cada tenista ganó 40 puntos.

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La belga alcanzó el desempate y se adelantó 6-4, pero desperdició sus dos primeras oportunidades para cerrar el set. Kalinina igualó a 6-6 antes de que Otzipka recuperase la iniciativa con un minibreak y aprovechase su servicio para completar el 8-6.

La reacción ucraniana fue inmediata. Kalinina comenzó a desplazar a su rival por toda la pista, rompió su saque en el primer juego y, después del 2-1, encadenó cinco consecutivos para adjudicarse la segunda manga. Ganó nueve de los diez puntos jugados con su primer servicio y no concedió ninguna oportunidad de rotura.

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El dominio continuó en el set definitivo. Kalinina quebró en blanco para colocarse 2-0 y solo encontró resistencia seria en el cuarto juego, un pulso de 18 puntos, seis iguales y cuatro oportunidades de rotura que Otzipka salvó antes de estrenar su marcador.

Aquel esfuerzo únicamente aplazó el desenlace. La ucraniana conservó su servicio, volvió a romper para situarse 5-1 y cerró el encuentro a continuación, favorecida por las dificultades de Otzipka, que acumuló 16 dobles faltas y solo ganó uno de los 21 puntos disputados con su segundo saque en la última manga.

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Elina Svitolina (7) puede clasificar a Ucrania si derrota a continuación a Greet Minnen (217). Bélgica necesitará la victoria de su primera raqueta para llevar la eliminatoria al dobles, mientras que el país vencedor se enfrentará el sábado a China o Italia. EFE