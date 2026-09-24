Espana agencias

Kalinina sofoca la rebelión de Otzipka y adelanta a Ucrania

Guardar

Pekín, 24 sep (EFE).- Anhelina Kalinina, número 48 del mundo, remontó este jueves ante la belga Jana Otzipka (número 474) por 6-7 (6), 6-1 y 6-1 para adelantar a Ucrania en los cuartos de final de la Copa Billie Jean King, disputados sobre la pista dura del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en Shenzhen (sureste de China).

La ucraniana necesitó dos horas y diez minutos para doblegar a una rival que disputaba su primer partido en la competición y que amenazó con una sorpresa mayúscula antes de pagar su inexperiencia y sus problemas con el segundo servicio.

PUBLICIDAD

La presencia de Otzipka respondió a las numerosas bajas belgas. El equipo de Wim Fissette había llegado a Shenzhen sin Elise Mertens (19) ni Jeline Vandromme (126) y perdió también por enfermedad a Hanne Vandewinkel (84), inicialmente llamada a ejercer como segunda raqueta individual.

Otzipka no acusó de entrada ni las circunstancias ni los 426 puestos que separaban a ambas jugadoras. Los cuatro primeros juegos terminaron con roturas y ninguna consiguió imponer su saque en una manga con seis quiebres, tres por lado, y una igualdad absoluta: cada tenista ganó 40 puntos.

PUBLICIDAD

La belga alcanzó el desempate y se adelantó 6-4, pero desperdició sus dos primeras oportunidades para cerrar el set. Kalinina igualó a 6-6 antes de que Otzipka recuperase la iniciativa con un minibreak y aprovechase su servicio para completar el 8-6.

La reacción ucraniana fue inmediata. Kalinina comenzó a desplazar a su rival por toda la pista, rompió su saque en el primer juego y, después del 2-1, encadenó cinco consecutivos para adjudicarse la segunda manga. Ganó nueve de los diez puntos jugados con su primer servicio y no concedió ninguna oportunidad de rotura.

El dominio continuó en el set definitivo. Kalinina quebró en blanco para colocarse 2-0 y solo encontró resistencia seria en el cuarto juego, un pulso de 18 puntos, seis iguales y cuatro oportunidades de rotura que Otzipka salvó antes de estrenar su marcador.

Aquel esfuerzo únicamente aplazó el desenlace. La ucraniana conservó su servicio, volvió a romper para situarse 5-1 y cerró el encuentro a continuación, favorecida por las dificultades de Otzipka, que acumuló 16 dobles faltas y solo ganó uno de los 21 puntos disputados con su segundo saque en la última manga.

Elina Svitolina (7) puede clasificar a Ucrania si derrota a continuación a Greet Minnen (217). Bélgica necesitará la victoria de su primera raqueta para llevar la eliminatoria al dobles, mientras que el país vencedor se enfrentará el sábado a China o Italia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El agave, la ‘planta de las maravillas’ de la que nacen los destilados mexicanos: “Todavía cuesta mucho convencer de que el tequila no es un chupito”

Expertos en el universo del tequila y el agave explican las razones por las que esta bebida vive su momento de gloria en España

El agave, la ‘planta de las maravillas’ de la que nacen los destilados mexicanos: “Todavía cuesta mucho convencer de que el tequila no es un chupito”

La ciudad española elegida como uno de los mejores destinos para ir en 2027, según ‘Lonely Planet’

Este lugar castellanoleonés es uno de los cincos parajes europeos incluidos en el ranking que incluye los 25 preferidos por la editorial de viajes

La ciudad española elegida como uno de los mejores destinos para ir en 2027, según ‘Lonely Planet’

El día que fotografiaron a Carlos III en una cita secreta con una rubia y Lady Di supo que era la reina Camilla: “Me quedé de piedra, jamás había estado en ese tren”

La prensa dio por hecho que esa joven era Diana y criticó al heredero por utilizar un transporte financiado con fondos públicos

El día que fotografiaron a Carlos III en una cita secreta con una rubia y Lady Di supo que era la reina Camilla: “Me quedé de piedra, jamás había estado en ese tren”

Precio del aceite de oliva en España este 24 de septiembre

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España este 24 de septiembre

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

Mohamed VI nombrará el jefe de Gobierno, que tendrá que ser un miembro de este partido. Todas las miradas están sobre Fouzi Lekjaa, el presidente de la federación de fútbol

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

Un estudio explica cómo Rusia podría atacar a un país europeo de la OTAN con drones y agentes infiltrados para “romper la Alianza”

La instrucción de la ‘ley de nietos’ firmada por la hermana del ministro Óscar Puente, bajo lupa: la jueza da 5 días a la Fiscalía para pronunciarse antes de decidir si la investiga

Pedro Sánchez evita hablar de Marruecos en su discurso ante la ONU y defiende su gestión de la crisis en Ceuta: "La tentación es convertir al migrante en enemigo"

ECONOMÍA

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Cuatro formas de jubilarse en España: cómo afectan a la pensión y cuál permite dejar de trabajar antes

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios