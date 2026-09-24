Juventud y polivalencia, las armas del Leyma Coruña para mantenerse en la Liga Endesa

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A Coruña, 24 sep (EFE).- El Leyma Básquet Coruña afrontará su segunda temporada en la liga Endesa con un proyecto que poco se parecerá al que hace dos cursos se estrenó en la máxima categoría del baloncesto español.

Con el recuerdo de lo sucedido en la campaña de su histórico debut en la ACB, la dirección deportiva liderada por Charlie Uzal ha decidido cambiar de estrategia con una decidida apuesta por jugadores con menos experiencia en la categoría pero, a su entender, con mucha más hambre.

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“Tuvimos opción de fichar a dos jugadores top con experiencia en la ACB, pero dimos prioridad a perfiles con hambre”, dijo Uzal en una de sus últimas comparecencias ante los periodistas.

La plantilla que Diego Epifanio, actual entrenador del Obradoiro, dirigió en la temporada 2024-25 sumaba casi 1.000 partidos más de experiencia en la máxima categoría que la que tendrá a su disposición Carles Marco. Jugadores como Augusto Lima, Trey Thompkin, Phil Scrubb o, posteriormente, Thomas Heurtel, todos ellos con un rendimiento muy gris, llegaron al Coliseum para liderar a un equipo que cerraría el curso como colista.

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Aquel breve paso por la ACB también sirvió para que la afición coruñesa viese a dos jugadores que ahora regresan para tener un rol mucho más importante en el equipo: el base estadounidense Alonzo Verge Jr. y el pívot letón Karlis Silins.

El jugador americano llega tras firmar una temporada sobresaliente en Alemania con el Rasta Vechta, donde ha promediado 18 puntos, 3.6 rebotes y 6.5 asistencias.

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Silins, por su parte, regresa al Básquet Coruña para reforzar el rebote y correr de campo a campo con facilidad, una de las armas del cuadro de Carles Marco.

El equipo naranja ha reforzado la pintura con tres jugadores grandes, fuertes y con mucha intimidación. Charlie Uzal ha preferido ‘disminuir’ la posición de ala-pívot para potenciar la de pívot, consciente de la importancia de dominar el rebote en la nueva categoría.

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Ahí, el puertorriqueño George Conditt IV, que debutó la pasada temporada en la ACB con Gran Canaria, está llamado a asumir un rol importante, al igual que el gigante ucraniano Dmytro Skapintsev (216 centímetros).

Además, las renovaciones de Dídac Cuevas, Guillem Jou, Jacobo Díaz y Dino Radoncic, los cuatro jugadores formados en España que necesita en su plantilla, permitirán al técnico badalonés contar con una segunda unidad con experiencia en la categoría. EFE

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