Investigan una agresión racista en Tavernes de la Valldigna (Valencia), grabada en vídeo

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València, 24 sep (EFE).- La Guardia Civil investiga una posible agresión racista cometida el pasado fin de semana en Tavernes de la Valldigna (Valencia) tras haberse publicado un vídeo de la misma, que se ha hecho viral, y el Ayuntamiento ha expresado su "condena a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia".

Fuentes de la Guardia Civil han explicado a EFE que se han hecho cargo de las investigaciones y que, de momento, están tratando de identificar a los implicados que aparecen en el vídeo para su posterior detención.

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Por su parte, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado este jueves en el que manifiesta su condena de los hechos "ante la aparición de un vídeo en que aparece una agresión física y conductas con posibles connotaciones racistas o xenófobas".

Los hechos que aparecen en el vídeo "están en manos de la Guardia Civil, que lleva a cabo las actuaciones e investigaciones correspondientes".

"En estos momentos, y atendiendo a que las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento no facilitará más información que pueda interferir en la investigación", han añadido.

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La Policía Local ha confirmado a EFE que efectivamente durante las fiestas del municipio, el pasado sábado, hubo una agresión "de un grupo de jóvenes a un chaval de origen árabe".

"Tavernes es un pueblo diverso, acogedor y plural, donde conviven con normalidad familias de diferentes procedentes. Una convivencia construida durante muchos años gracias también al trabajo de un rico tejido asociativo y de voluntariados con entidades como Cáritas Interparroquial, Cruz Roja, Ayuda al Tercer Mundo o Manos Unidas, entre muchas otras, que contribuyen diariamente a la integración, el acompañamiento y la cohesión social", añade el Ayuntamiento.

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Asimismo, incide en que, con la información disponible, se trata de "un hecho aislado que no representa la convivencia ni los valores de la sociedad vallera" y ha mostrado su voluntad de seguir colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y actuando dentro de sus competencias "con toda la firmeza necesaria".

"Tavernes es y continuará siendo un pueblo de convivencia, respeto y diversidad. Ante la violencia, el racismo y la xenofobia, tolerancia cero", concluye. EFE