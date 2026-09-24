Espana agencias

Investigan una agresión racista en Tavernes de la Valldigna (Valencia), grabada en vídeo

Guardar

València, 24 sep (EFE).- La Guardia Civil investiga una posible agresión racista cometida el pasado fin de semana en Tavernes de la Valldigna (Valencia) tras haberse publicado un vídeo de la misma, que se ha hecho viral, y el Ayuntamiento ha expresado su "condena a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia".

Fuentes de la Guardia Civil han explicado a EFE que se han hecho cargo de las investigaciones y que, de momento, están tratando de identificar a los implicados que aparecen en el vídeo para su posterior detención.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado este jueves en el que manifiesta su condena de los hechos "ante la aparición de un vídeo en que aparece una agresión física y conductas con posibles connotaciones racistas o xenófobas".

Los hechos que aparecen en el vídeo "están en manos de la Guardia Civil, que lleva a cabo las actuaciones e investigaciones correspondientes".

"En estos momentos, y atendiendo a que las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento no facilitará más información que pueda interferir en la investigación", han añadido.

PUBLICIDAD

La Policía Local ha confirmado a EFE que efectivamente durante las fiestas del municipio, el pasado sábado, hubo una agresión "de un grupo de jóvenes a un chaval de origen árabe".

"Tavernes es un pueblo diverso, acogedor y plural, donde conviven con normalidad familias de diferentes procedentes. Una convivencia construida durante muchos años gracias también al trabajo de un rico tejido asociativo y de voluntariados con entidades como Cáritas Interparroquial, Cruz Roja, Ayuda al Tercer Mundo o Manos Unidas, entre muchas otras, que contribuyen diariamente a la integración, el acompañamiento y la cohesión social", añade el Ayuntamiento.

Asimismo, incide en que, con la información disponible, se trata de "un hecho aislado que no representa la convivencia ni los valores de la sociedad vallera" y ha mostrado su voluntad de seguir colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y actuando dentro de sus competencias "con toda la firmeza necesaria".

"Tavernes es y continuará siendo un pueblo de convivencia, respeto y diversidad. Ante la violencia, el racismo y la xenofobia, tolerancia cero", concluye. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional libera en Ceuta a 28 migrantes, tres de ellos menores, hacinados en dos inmuebles que pagaban con dinero y trabajo

Ha supuesto la detención de tres personas. Según informaron las autoridades, los inmuebles estaban situados en la Barriada del Príncipe y en Loma Colmenar

La Policía Nacional libera en Ceuta a 28 migrantes, tres de ellos menores, hacinados en dos inmuebles que pagaban con dinero y trabajo

Cómo hacer Miguelitos de La Roda caseros: la receta más fácil para imitar este clásico postre de carretera

Este postre se compone de un cuadrado de hojaldre relleno de crema pastelera casera, todo ello coronado con una capa generosa de azúcar glas

Cómo hacer Miguelitos de La Roda caseros: la receta más fácil para imitar este clásico postre de carretera

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia: 25 horas de trabajo a cambio de cuidar perros y gatos y realizar tareas de jardinería

La plataforma Worldpackers destaca esta oferta para ayudar a un matrimonio en la localidad de Malmö

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia: 25 horas de trabajo a cambio de cuidar perros y gatos y realizar tareas de jardinería

Samantha Vallejo-Nágera, chef: “Cuando hago bizcocho casero, le añado azúcar con azahar, fruta caramelizada y un almíbar superbueno”

Esta versión del bizcocho clásico, con una riquísima capa de fruta caremelizada, es ideal para llevar como postre a una comida familiar o reunión de amigos

Samantha Vallejo-Nágera, chef: “Cuando hago bizcocho casero, le añado azúcar con azahar, fruta caramelizada y un almíbar superbueno”

Un padre pide la custodia compartida de sus hijos porque tienen “buena relación”, pero la justicia lo rechaza: pasó años en el extranjero por trabajo y los niños prefieren a la madre

La Audiencia también confirmó la pensión de alimentos de 1.100 euros mensuales que debe pagar para la manutención de los dos menores

Un padre pide la custodia compartida de sus hijos porque tienen “buena relación”, pero la justicia lo rechaza: pasó años en el extranjero por trabajo y los niños prefieren a la madre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional libera en Ceuta a 28 migrantes, tres de ellos menores, hacinados en dos inmuebles que pagaban con dinero y trabajo

La Policía Nacional libera en Ceuta a 28 migrantes, tres de ellos menores, hacinados en dos inmuebles que pagaban con dinero y trabajo

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

ECONOMÍA

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia: 25 horas de trabajo a cambio de cuidar perros y gatos y realizar tareas de jardinería

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia: 25 horas de trabajo a cambio de cuidar perros y gatos y realizar tareas de jardinería

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios