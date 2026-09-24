Illa, sobre el desahucio de Maricarmen: las administraciones estamos para combatir eso

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Barcelona, 24 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado este jueves su indignación por el desahucio ayer en Madrid de Maricarmen, una anciana de 87 años, y se ha sido contundente al afirmar que "las administraciones estamos -ha dicho- para combatir eso, al menos las catalanas".

"Ayer vimos un hecho sobrecogedor, cómo se desahuciaba sin alma a una persona de 87 años, la ceguera, la codicia, el 'no tengo bastante' del dinero que pisa a una persona de 87 años. No, ese no es el modelo de sociedad que queremos", ha dicho Illa en un acto en Sabadell (Barcelona).

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El president ha pedido a los partidos de derecha y de extrema derecha que votaron en contra del decreto antidesahucios que "se lo piensen" y que permitan su aprobación cuando vuelva al Congreso: "Lo que vimos ayer ya no es tener una posición conservadora en la vida, es una visión clasista, inhumana, de codicia. ¡Basta de esto!".

Illa ha puesto en valor las medidas tomadas en Cataluña para combatir estas situaciones y ha asegurado que se continuarán haciendo reformas para evitar la especulación en la vivienda, "con rigor y solidez".

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"Es que no tienen nunca bastante, es que no tienen nunca bastante. Y más, y más, y más", ha señalado un indignado Illa. EFE

(Vídeo)