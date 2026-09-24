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España desafía al arsenal checo por su primera final en 18 años

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Pekín, 24 sep (EFE).- España buscará este viernes su primera final de la Copa Billie Jean King desde 2008 ante una Chequia que reúne a dos jugadoras entre las diez mejores del mundo y a la número uno de dobles, una diferencia de potencial que el equipo de Carla Suárez tratará de compensar con la cohesión y la resistencia que ya le permitieron superar a Kazajistán.

La semifinal comenzará a las 17.00 locales, (09.00 GMT), sobre la pista dura del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, con las españolas más castigadas por los cuartos de final: necesitaron el miércoles los tres partidos para imponerse por 2-1, mientras que las checas resolvieron su eliminatoria ante Gran Bretaña por 2-0 el martes y evitaron el dobles.

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"Es un grupo que está muy unido y creo que se merece llegar lejos", afirmó Carla Suárez, que formaba parte como jugadora de la última selección española que alcanzó esta ronda y que ahora mantiene "el sueño de levantar el título" como capitana.

Chequia, once veces campeona aunque sin títulos desde 2018, dispone de la convocatoria más profunda de las Finales.

Linda Noskova, sexta del mundo y campeona de Wimbledon, y Karolina Muchova (8), finalista en Londres, proporcionan dos alternativas entre las diez primeras, mientras que Marie Bouzkova (26) y Katerina Siniakova, número uno de dobles, amplían las combinaciones de la capitana Barbora Strycova.

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Esa variedad ya apareció ante Gran Bretaña. Bouzkova abrió la eliminatoria con una trabajada victoria por 7-6 (2), 4-6 y 6-4 sobre Sonay Kartal (127), antes de que Noskova cerrara el cruce al imponerse por 6-2 y 7-6 (3) a Katie Boulter (54), con 15 saques directos y sin afrontar una sola bola de rotura.

El 2-0 permitió a Chequia reservar a Muchova y Siniakova, anunciadas para el dobles, y concedió al equipo dos jornadas completas para preparar la semifinal. Strycova puede repetir su alineación o introducir a Muchova sin reducir el nivel de los individuales.

Strycova restó importancia a su papel ante una convocatoria acostumbrada a competir al máximo nivel. "Son jugadoras con tanta experiencia que saben gestionarse solas. Yo estoy aquí para apoyarlas y darles un impulso o un poco más de energía si lo necesitan", explicó tras alcanzar las semifinales.

"Chequia es de los rivales favoritos. Tiene un equipo muy, muy completo", reconoció Carla Suárez, que destacó además la experiencia de Strycova, cinco veces campeona de la competición como jugadora, y la capacidad de sus rivales para desenvolverse tanto en individuales como por parejas.

España dispone de un solo día para recuperarse de una eliminatoria que exigió especialmente a Cristina Bucsa. La número 35 del mundo perdió en una hora y 53 minutos ante Yulia Putintseva y regresó inmediatamente a la pista para disputar junto a Sara Sorribes un dobles de dos horas y ocho minutos.

"Ha sido un día largo, pero toda la energía del equipo me ha hecho darlo todo hasta mi última gota", explicó Bucsa después de acumular cuatro horas y un minuto de competición.

Bucsa y Sorribes, campeonas en Madrid y medallistas de bronce en París 2024, salvaron 20 de las 22 bolas de rotura que afrontaron ante Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva.

Su victoria por 6-2 y 7-5 confirmó que España dispone de una pareja fiable, aunque un posible dobles ante Chequia elevaría todavía más la dificultad por la presencia de Siniakova.

Jéssica Bouzas (93), que sólo necesitó una hora y dos minutos para derrotar por un doble 6-2 a Sonja Zhiyenbayeva, aparece como la opción española más descansada.

La otra incógnita es Kaitlin Quevedo (73), campeona el lunes en Sao Paulo y descartada para los cuartos tras llegar a Shenzhen a contrarreloj, sin tiempo para ser participe de la ceremonia de los himnos, pero con más margen para recuperarse y ofrecer a Carla Suárez una alternativa en los individuales.

La capitana deberá decidir entre mantener el bloque que eliminó a Kazajistán o introducir cambios ante un rival superior por clasificación y descanso. España, cinco veces campeona pero sin conquistar el torneo desde 1998, ya ha roto una espera de 18 años; prolongar ahora el sueño exigirá superar el desafío más difícil de su recorrido. EFE

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