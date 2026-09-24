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España, al borde de las 300.000 hectáreas arrasadas por los fuegos en lo que va de año

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Madrid, 24 sep (EFE).- Los incendios forestales han arrasado en España 299.501 hectáreas desde el 1 de enero hasta el 24 de septiembre, una superficie que triplica la media histórica para ese periodo, situada en torno a las 95.000 hectáreas, según datos del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Dicho informe, perteneciente al programa europeo Copernicus, refleja además, que la mayor parte de la superficie quemada se concentra en los meses de verano, especialmente entre julio y agosto, cuando se produjo un fuerte incremento tanto de las hectáreas afectadas como del número de incendios.

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El citado portal, que emplea una metodología basada en estimaciones a partir de imágenes tomadas por satélite, muestra, además, que las emisiones acumuladas de dióxido de carbono (CO2) asociadas a los incendios superan ampliamente la media histórica del periodo 2003-2025.

Sin embargo, el episodio de incendios ha perdido intensidad durante este septiembre, y así en la última semana contabilizada se han quemado 472 hectáreas y se han registrado dos incendios, cifras inferiores a las de la semana precedente.

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En esta semana destaca el incendio declarado en el paraje de Dehesa Boyal, en Puertollano (Ciudad Real), especialmente complejo de extinguir y que arrasó unas 150 hectáreas de superficie forestal; Fue dado por extinguido hace dos días y movilizó a más de 160 efectivos y medios aéreos para combatir las llamas.

Por otra parte, el incendio forestal declarado en el paraje de Pedraza, en Ayamonte (Huelva), extinguido también hace unos días, requirió la intervención de algo más de una docena de medios aéreos y alrededor de 130 efectivos terrestres.

Los datos difundidos por EFFIS se apoyan en imágenes tomadas vía satélite que deben ser confirmadas sobre el terreno y no siempre coinciden exactamente con las cifras que divulga el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que con datos hasta el 13 de septiembre cifra en 273.420, las hectáreas quemadas. EFE

(infografía)

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