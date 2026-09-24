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El Valencia, a consolidarse como alternativa estable tras conquistar la pasada edición

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València, 24 sep (EFE).- El Valencia Basket, tras haber dado la sorpresa y haber conquistado la Liga Endesa de la pasada campaña, afronta esta nueva temporada con el objetivo de consolidarse como alternativa fiable y estable a estar en lo más alto de la competición, mientras la compagina con una durísima Euroliga.

El equipo valenciano aparece con un presupuesto mucho más reducido que el del Real Madrid, principal candidato al título por tanto, aunque sea el conjunto 'taronja' el que lo defienda. Su objetivo será pelear por ser el mejor de los otros equipos que disputan la Euroliga, el Barça y el Baskonia, y de la pujante clase media en la que están Unicaja, Joventut, Tenerife o UCAM Murcia.

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El reto del equipo 'taronja' la pasada campaña ya fue ser capaz de cabalgar con holgura al mismo tiempo en los dos escenarios y lo logró. Finalizó en una brillante segunda plaza en la fase regular de la Euroliga y también en la ACB, aunque en el tramo final sufrió hasta el final y podría haber caído hasta la quinta plaza.

En las eliminatorias por el título, superada ya la resaca de estar en su primera Final a Cuatro de la máxima competición europea, recuperó el mejor nivel para deshacerse del Surne Bilbao Basket en cuartos, del Asisa Joventut en semifinales y del Barça en la final para sumar su segundo título liguero.

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Pero el Valencia ya no tiene en su banquillo a Pedro Martínez, el técnico que le guio a ambos trofeos porque entre el precio que tuvo que pagar a sus éxitos, tanto en resultado como en juego, estuvo la marcha del entrenador previo pago del importe que marcaba su cláusula. Con ese mismo método dejaron el club Jean Montero, Brancou Badio y Jaime Pradilla y tampoco logró renovar a Braxton Key.

El club 'taronja' se ha visto obligado a reinventarse y se ha puesto en manos del joven técnico de la casa Xavi Albert. Además, ha contratado a jugadores contrastados en Europa como TJ Shorts, Armori Brooks y el veterano Nikolas Mirotic; ha dado espacio por jóvenes valores como Lucas Marí, Mario Saint-Supéry y Gonzalo Corbalán; y ha apostado por jugadores como Mo Gueye, sin experiencia en Europa, y Dylan Osetkowski, tras una discreta pasada campaña.

Con una plantilla que actualmente tiene 16 jugadores e incluye al cubano Jasiel Rivero con un contrato temporal, hay que ver qué distribución hace de los minutos Albert o si deja a algunos jugadores para una de las dos competiciones.

De momento, tiene como 'jugadores de formación local' a Cárdenas, Saint-Supéry, Marí, Josep Puerto, Yankuba Sima y Mirotic. De esos cinco siempre deberá haber cuatro inscritos en acta en los partidos de la ACB.

El Valencia marcó el ritmo de la ACB la pasada campaña multiplicando el número de posesiones por partido, un camino que ya había abierto el París Basketball hace un par de años y al que ahora se han sumado muchos otros equipos, por lo que ahora deberá perfeccionar su uso o añadir otros elementos para mantener su ventaja.

Además, hizo un uso extensivo del tiro de tres puntos, aunque para hacerlo efectivo llegó acompañado de un gran trabajo sin balón y de distribución de espacios. En cualquier caso, para hacer ese juego o uno similar, debe lograr dominar el rebote, un aspecto que le costó mucho este sábado en la semifinal de la Supercopa Endesa que perdió ante el Barça.

Como ocurrió en la pasada campaña, el Valencia Basket será el anfitrión de la Copa del Rey en el Roig Arena, una situación que le evita tener que estar pendiente de estar entre los siete mejores de la competición al acabar la primera vuelta, aunque sería una mala señal que no estuviera en esa terna ya desde el principio de la competición. EFE

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