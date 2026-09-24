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El Unicaja tiene un nuevo plan llamado Txus Vidorreta

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Málaga, 24 sep (EFE).- El Unicaja inicia una temporada marcada por la ilusionante llegada del técnico Txus Vidorreta, que coge el testigo del laureado Ibon Navarro, y con una revolución en una plantilla con incorporaciones de nivel como el pívot Willy Hernángomez o el escolta Cameron Hunt, pero todavía sin rematar en la zona interior y afectada por varias lesiones importantes.

Tras una época dorada con Ibon Navarro que dejó siete títulos por el camino, el Unicaja se reinicia esta temporada con la experiencia de Txus Vidorreta, rival habitual en los últimos años en el Carpena y ahora líder del proyecto.

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La entidad malagueña apuesta por un entrenador que hizo historia en Tenerife, al que llevó a cotas altas y donde levantó dos Ligas de Campeones FIBA en dos ciclos diferentes y diez temporadas en total.

El cambio de ciclo se explica desde el banquillo, con esta transición de Ibon a Txus tras una temporada pasada que frustró al grupo y terminó por agotar la relación con su entrenador. Ibon ha acabado en Belgrado, entrenando al Estrella Roja.

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Ha sido un verano de muchos movimientos. Unicaja ha dado salida a diez jugadores y han llegado, por el momento, siete fichajes.

El Unicaja se ha reforzado con Willy Hernangómez (FC Barcelona), Cameron Hunt (Joventut); Melwin Pantzar (Bilbao Basket), Ignas Brazdeikis (Zalgiris), Amine Noua (Aris Salónica), Simonas Lukosius (Dubai, cesión) y el regreso del cedido Yannick Nzosa (Burgos).

Las salidas han sido Olek Balcerowski, Chris Duarte, Justin Cobbs, Chase Audige, Manu Trujillo, Xavier Castañeda, James Webb III, Emir Sulejmanovic, Killian Tillie y Augustine Rubit.

De la temporada anterior permanecen Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez, Nihad Djedovic y David Kravish.

Las lesiones condicionan el inicio. Vidorreta no ha tenido disponible en pretemporada al escolta Kalinoski, que sufrió un esguince de tobillo en un entrenamiento individual en verano y aún no está disponible.

La zona interior es de largo la más debilitada. Una lesión de Yannick Nzosa, que estará fuera varios meses por una rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, se sumó a la complejidad del estado físico del ala-pívot hispano-dominicano Tyson Pérez.

Un dolor crónico en el talón de Aquiles, que ya le afectó en la temporada pasada, seguramente le hará pasar por quirófano y parar varios meses, como él y su entrenador mismo han confirmado esta semana.

Por tanto, no se descarta que el Unicaja vaya a por dos o hasta tres fichajes más, en función de la evolución de Kalinoski y el desenlace de la situación de Tyson.

La dirección deportiva ya intentó firmar al pívot Joel Bolomboy, pero acabó en el Asvel francés y seguirá en la Euroliga. La necesidad de fichar a un cinco físico que eleve la defensa sigue siendo prioridad, pero la competitividad en el mercado lo complica todo.

La falta de atleticismo cerca del aro y las dificultades de las mencionadas lesiones hacen que la plantilla del Unicaja está aún en proceso de confección y de coger ritmo, ya que algunos jugadores se han perdido muchos entrenamientos por ir con su selección en las Ventanas FIBA.

La idea de tener a quince jugadores contrasta con los once que Txus tiene disponibles para el comienzo de la Liga ACB, con dos primeros partidos de alta exigencia: Real Madrid a domicilio y La Laguna Tenerife en casa.

La pretemporada la cerró con cinco victorias y una derrota, y con destellos de un baloncesto que mezcla la verticalidad a campo abierto con el juego elaborado y pausado. Los 9.265 abonados, tope del club, confirman que la ilusión con el nuevo Unicaja es una realidad. EFE

afl-fc/sab

(foto)

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