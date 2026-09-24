El Real Madrid desea volver a la senda ganadora de la mano de Pedro Martínez

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Madrid, 24 sep (EFE).- Después de una temporada sin títulos, el Real Madrid busca de nuevo hacerse con el título de la Liga Endesa, y, para ello, ha confiado en Pedro Martínez como su nuevo entrenador, que ya alzó el campeonato la pasada campaña con un estilo que encandiló a Europa.

La apuesta por Sergio Scariolo sólo duró un año. Tras llegar a tres finales, el Madrid, que registró el mejor balance de la competición con 26 victorias y 8 derrotas, fue eliminado a las primeras de cambio por La Laguna Tenerife en los cuartos de final, certificando una temporada en blanco y una sequía que no sucedía desde hace 15 años en la sección.

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Pese a los buenos números, la exigencia del club merengue siempre prevalece sobre lo demás. Por ello, con la vuelta a casa de Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros para los despachos, se decidió ir con todo a por Pedro Martínez, cerebro de un Valencia Basket que se proclamó campeón de la ACB y de la Supercopa Endesa.

Un giro radical a la planificación anterior, que también terminó con la salida de Sergio Rodríguez y Martynas Pocius de la parcela deportiva.

Junto a ellos, los dos máximos anotadores del equipo, el canadiense Trey Lyles y el croata Mario Hezonja pusieron rumbo a la NBA y dejaron algo coja la plantilla.

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Sin embargo, hasta siete caras nuevas han llegado este verano al Real Madrid, que después de sufrir importantes lesiones en el juego interior la pasada campaña, ha apostado por un equipo aún más largo con el que poder aspirar a todo.

Así han llegado Max Sulga, Timothé Luwawu-Cabarrot, Jaime Pradilla, Mikael Jantunen, Damian Jones, Olivier Sarr y Nick Smith Jr.

Dos apuestas de presente y futuro como Shulga y Pradilla llegan para reforzar el núcleo nacional de un Madrid que no desea problemas con los 'cupos'. Además, también se confirmó la vuelta del canterano Eli Ndiaye, aunque ha sido cedido al Asisa Joventut, con el que recientemente levantó el título de la Supercopa Endesa.

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La gran incorporación del verano fue la de Luwawu-Cabarrot, procedente del Baskonia. El alero francés, máximo anotador de la ACB la pasada campaña, será uno de los responsables ofensivos de este nuevo Real Madrid.

Mikael Jantunen aumentará la rotación en el '4' después de una temporada un tanto decepcionante en el Fenerbahce, pero tras demostrar su valía en el París Basketball.

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A él se le suman Damian Jones, Olivier Sarr y Nick Smith Jr., jugadores sin experiencia en la máxima categoría europea, pero en los que se confía para ayudar al núcleo duro del equipo, que se mantiene con jugadores como Facu Campazzo, Sergio Llull, Alberto Abalde, Gabriel Deck, Usman Garuba o Walter Tavares.

Con la llegada de Martínez también se consolida la apuesta en piezas como Andrés Feliz y Théo Maledon en la dirección, de los que se espera, especialmente del francés, un paso adelante para esta temporada.

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De momento, tras el reciente triunfo en la Supercopa de la Euroliga, el Real Madrid y Pedro Martínez pusieron fin a 451 días de sequía de títulos.

El último trofeo registrado en el palmarés blanco databa del 25 de junio de 2025, cuando aún con Chus Mateo, actual seleccionador español, se consiguió el trigésimo octavo campeonato liguero ante el Valencia Basket.

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Por ello, el conjunto 'merengue' desea volver a la senda del triunfo y recuperar su hegemonía en el baloncesto nacional con otro nuevo título de Liga Endesa. EFE